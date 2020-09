La scuola più bella del mondo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 5 settembre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda La scuola più bella del mondo è un film commedia del 2014 diretto da Luca Miniero, con Christian De Sica, Rocco Papaleo e Angela Finocchiaro. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Una scuola media di Acerra (Napoli) si trova in difficoltà e il preside decide di chiedere aiuto al Presidente della Repubblica inviandogli una lettera. A San Quirico d’Orcia (Siena) un’altra scuola media è in fermento per vincere di nuovo il premio di migliore istituto e il preside, per aumentare la visibilità della scuola nella competizione, decide di invitare alcuni studenti africani di Accra, la capitale del Ghana. Tuttavia il bidello, invece di inviare l’invito in Africa, scambia Accra per Acerra con il correttore automatico e lo spedisce proprio alla scuola media campana, dove l’invito viene scambiato per la risposta del Capo dello Stato. I docenti organizzano quindi la gita, ma al loro arrivo in Toscana, vedendo il benvenuto della scuola per gli studenti africani, credono di essere vittime di razzismo…

La scuola più bella del mondo: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama de La scuola più bella del mondo, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film:

Christian De Sica: Preside Filippo Brogi

Rocco Papaleo: Prof. Gerardo Gergale

Angela Finocchiaro: Prof.ssa Wanda Pacini

Miriam Leone: Prof.ssa Margherita Rivolta

Lello Arena: Preside Arturo Moscariello

Massimo De Lorenzo: Ispettore

Roberto Farnesi: Preside Virgilio Neri

Ubaldo Pantani: Assessore Duccio Burroni

Swami Caputo: Gaia

Streaming e tv

Dove vedere La scuola più bella del mondo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 5 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Canale 5 (tasto 5 del telecomando). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

