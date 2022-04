La scogliera dei misteri: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, martedì 19 aprile 2022, va in onda in prima televisiva su Rai 1 la seconda puntata de La scogliera dei misteri. Si tratta di una miniserie francese diretta da Grégory Ecale e con protagonista Garance Thenault, un’attrice francese alla quale è stato assegnato un doppio personaggio per questa storia. La fiction, di genere mystery, segue le avventure di Lola Bremond. Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della prima puntata, in onda martedì 19 aprile 2022 dalle ore 21:25 su Rai 1.

Anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Nel primo appuntamento – trasmesso da Rai 1 martedì 12 aprile – abbiamo visto la protagonista, Lola, giungere in Bretagna per un colloquio di lavoro. Arrivata sul posto, la ragazza legge la notizia di un omicidio avvenuto anni prima e scopre che la vittima dell’atroce delitto fu la madre. Nel primo episodio in onda oggi, martedì 19 aprile 2022, scopriremo, attraverso un’attenta ricerca, che Lola non ha detto la verità alla polizia: non solo la ragazza sapeva bene di essere stata adottata ma era anche a conoscenza del brutale omicidio di sua madre. Inizialmente empatico, il capitano Neuville farà arrestare la ragazza. Nell’episodio successivo, Lola riporta a Jourdan la versione del giornalista Lafont, ma le prove scarseggiano. Il caso Manon viene dunque riaperto e la polizia è ben intenzionata a trovare l’assassino.

La scogliera dei misteri streaming e TV

Ora che abbiamo visto le anticipazioni della seconda puntata della miniserie, scopriamo dove vedere in diretta televisiva e live streaming La scogliera dei misteri. La fiction, come già anticipato, va in onda in prima TV su Rai 1 martedì 19 aprile 2022 alle ore 21:25. Il primo canale di Viale Mazzini è disponibile in chiaro sul tasto 1 del telecomando. Chi invece vuole seguire la storia in diretta streaming può accedere alla piattaforma di RaiPlay, sia tramite destkop che via App. Inoltre, grazie alla funzione on demand, è possibile recuperare le puntate già andate in onda tramite la piattaforma.