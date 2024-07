La scelta – The Choice: il cast (attori) completo del film su Canale 5

La scelta – The Choice: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo de La scelta – The Choice, film in onda stasera – martedì 2 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5? Il film, basato sull’omonimo romanzo di Nicholas Sparks, uscito nel 2007, che tratta la storia di due vicini di casa, che si innamorano a prima vista, vede la partecipazione di Benjamin Walker, Teresa Palmer e Maggie Grace. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Benjamin Walker: Travis Shaw

Teresa Palmer: Gabby Holland

Maggie Grace: Stephanie Parker

Alexandra Daddario: Monica

Tom Welling: Dr. Ryan McCarthy

Tom Wilkinson: Dr. Shep

Noree Victoria: Liz

Brad James: Ben

Anna Enger: Megan

Wilbur Fitzgerald: Mr. Holland

Callan White: Mrs. Holland

Jesse C. Boyd: Matt

Dianne Sellers: Jackie

Brett Rice: Dr. McCarthy

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast (attori) de La scelta – The Choice, ma dove vedere il film in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 2 luglio 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile vederlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.