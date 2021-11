La scelta di Maria: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per La scelta di Maria? Ve lo diciamo subito: andrà in onda una sola puntata. Essendo un docu-film e non una fiction non sono previste ulteriori puntate per la pellicola che ripercorre la vicenda legata al Milite Ignoto, il militare italiano senza identità, deceduto durante la prima guerra mondiale e il cui corpo è stato tumulato all’Altare della Patria al Vittoriano di Roma. Il docu-film racconta un’Italia in piena crisi economica negli anni successivi alla fine del primo conflitto mondiale. In un paese sconvolto da profonde divisioni politiche e sociali, il ministro della guerra, Luigi Gasparotto, istituisce due commissioni, una a Gorizia, con il compito di cercare undici salme di militari morti in guerra, ma rimasti senza identità poiché irriconoscibili, e una ad Aquileia, per trovare una madre che aveva perso il figlio in guerra, del quale non era stato individuato il corpo. A questa donna sarebbe toccato il compito di scegliere, tra gli undici caduti, quello che sarebbe diventato il simbolo per tutti quei soldati deceduti in guerra ma mai identificati: il Milite Ignoto.

Durata

Ma quanto dura (durata) La scelta di Maria in onda stasera su Rai 1? La messa in onda è prevista dalle ore 21,25 alle ore 23,10. La durata complessiva – pubblicità incluse – è di circa 2 ore. A seguire andrà in onda Porta a Porta.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per La scelta di Maria, ma dove vedere il docu-film in diretta tv e live streaming? Il docu-film va in onda in chiaro – gratis – su Rai 1 a partire dalle ore 21,25 di oggi, giovedì 4 novembre 2021. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.