Torna l’appuntamento con La sai l’ultima?, il programma della risata di Canale 5 che torna in replica con l’edizione 2019 (il cui sottotitolo è Digital Edition) e la conduzione di Ezio Greggio. La puntata di questa sera, 15 agosto 2020, riporta quindi in replica un programma che ha dovuto rinnovarsi per stare al passo con i tempi, mantenendo però la sua formula di varietà. Grande novità è la competizione a squadre. In ogni puntata tre compagini capitanate da tre fuoriclasse della comicità italiana, Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla (Gianluca Fubelli) si sfidano a colpi di barzellette per eleggere il miglior barzellettiere d’Italia. I concorrenti si affrontano singolarmente in diverse manche, al termine delle quali il pubblico in studio vota il proprio preferito. A votare sarà il pubblico in studio. In più, ogni puntata è condita con diversi ospiti. Vediamo chi vedremo questa sera.

La sai l’ultima, l’edizione del 2019, è composta da sei puntate e saranno tanti gli ospiti che saranno coinvolti nei giochi, tra questi Enrico Montesano, Iva Zanicchi, Gigi Proietti, Beppe Fiorello, Pippo Franco e Giancarlo Magalli. Nella puntata di questa sera su Canale 5 vedremo sicuramente Maurizio Battista, Biagio Izzo e Scintilla alle prese con una nuova sfida, composta da diverse manche al termine delle quali il pubblico in studio eleggerà il preferito.

Streaming tv

Dove vedere in diretta tv e in streaming La sai l’ultima Digital edition? La puntata del programma di barzellette va in onda, come già anticipato, sabato 15 agosto su Canale 5, ore 21:20. Per vedere la trasmissione, dunque, vi basterà andare sul tasto 5 del vostro digitale terrestre (o 505 in HD). Per vederlo in diretta streaming o anche nei giorni seguenti con l’on demand, invece, potete usufruire della piattaforma Mediaset Play, presente sia sul sito ufficiale che tramite l’omonima app per iOS e Android. La registrazione è completamente gratis.

