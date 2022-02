La ruota delle meraviglie: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 3 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La ruota delle meraviglie – Wonder Wheel, film del 2017 scritto e diretto da Woody Allen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Anni cinquanta, Coney Island. Ginny è una ex attrice trentanovenne che lavora come cameriera presso un modesto ristorante, situato in un parco giochi vicino alla costa. Ha un rapporto difficile sia con il marito Humpty, che diventa violento quando beve, sia con il figlio di lei avuto dal primo matrimonio, dedito alla piromania. Inoltre è frustrata da una vita priva di prospettive e dal ricordo del fallimento del primo matrimonio, di cui si sente colpevole. Si invaghisce di Mickey, un bagnino più giovane di lei, con aspirazioni da commediografo. La loro relazione viene disturbata dalla figlia di Humpty, Carolina, che Mickey conosce casualmente: orfana di madre, la giovane, in fuga da un matrimonio fallito con un gangster, conosce molti segreti del marito, e per poter sfuggire ai suoi scagnozzi, decide di nascondersi dal padre, che l’aveva ripudiata da anni. Inizialmente Humpty è furioso di riaverla a casa, ma in seguito si riconcilia con lei e comincia a viziarla, anche a discapito di attenzioni per la moglie e il figliastro. Dopo aver ricevuto la visita di due uomini del boss, il padre scongiura inizialmente il pericolo. Ginny è furiosa per la presenza di Carolina perché, dopo aver saputo dell’attrazione che Mickey prova nei confronti della ragazza, è diventata gelosa. Mickey, in preda ai rimorsi, decide di rompere con Ginny, ma senza dirle tutta la verità, proprio quando lei gli regala un orologio per il suo compleanno, rubando i risparmi di Humpty. Ginny delusa riprende a bere e trascina di nuovo anche Humpty.

La ruota delle meraviglie: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La ruota delle meraviglie, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kate Winslet: Ginny Rannell

Jim Belushi: Humpty Rannell

Juno Temple: Carolina Rannell

Justin Timberlake: Mickey Rubin

Jack Gore: Richie Rannell

Max Casella: Ryan

David Krumholtz: Jake

Streaming e tv

Dove vedere La ruota delle meraviglie in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 3 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.