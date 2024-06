La rosa della vendetta: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Stasera, venerdì 28 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La rosa della vendetta, serie tv turca in onda in prima serata trasmessa per la prima volta in Turchia nel 2023. La soap racconta la voglia di riscatto del giovane Gülcemal Şahin, interpretato da Murat Ünalmış, già noto al pubblico italiano per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Mert, dopo aver capito di non avere scampo, parla chiaramente a Gulendam: non la ama e non l’amerà mai. Lei, tra le lacrime, gli promette di farlo fuggire lontano, dove sarà al sicuro e dove neanche suo fratello Gulcemal potrà raggiungerlo. Mert non si fida di lei: “Perché fai questo per me?”, le chiede. “Perché, prima o poi, fuggiresti comunque. Meglio adesso. Mia madre mi ha insegnato che non si puoi costringere le persone ad amarti. Però promettimi che ti terrai in contatto con me, perché voglio che nostro figlio sappia chi sei”. Nel frattempo, Gulcemal fa avverare il desiderio di Deva di rivedere suo padre in ospedale e poi le dice di aver giurato a se stesso che, se lei non acconsentirà di sua volontà a lavorare per lui entro l’indomani sera, la lascerà andar via. Arman va a trovare Gulcemal per chiedergli perché conosce sua madre. Lui non risponde, ma lo invita, qualunque cosa accada, a incontrarsi sempre in riva al lago come due amici, come due “fratelli”.

Frugando fra i vecchi ricordi di Zaferper indagare sulla relazione che unisce Gulcemal e sua madre, Armagan trova delle foto della madre insieme a due bambini a lui sconosciuti. Nel frattempo, a casa di Gulcemal, durante una cena d’affari con i soci italiani, arrivano Zafer e Ipek. Ipek chiede alla sorella di abbandonare la casa di Gulcemal, ma Deva, sotto gli occhi increduli della sorella, dichiara di essere rimasta con lui di sua spontanea volontà. Immediatamente dopo che Zafer e Ipek lasciano la casa di Gulcemal, sopraggiungono Mert e Gulendam. Gulendam è molto scossa dall’incidente che l’ha coinvolta e chiede aiuto al fratello. Furioso per quanto è accaduto alla sorella, Gulcemal aggredisce Mert, rimproverandogli di non aver protetto la sorella e il bambino. In questo modo, Deva, incredula, scopre non soltanto che Mert ha sposato Gulendam, ma che i due sono in attesa di un figlio e perde i sensi. Al suo risveglio, Gulcemal racconta a Deva di aver avuto un’infanzia complicata.

La rosa della vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata, ma qual è il cast de La rosa della vendetta? A vestire i panni di Gülcemal Şahin sarà infatti il bellissimo Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara. Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Murat Ünalmış – Gülcemal Şahin

Melis Sezen – Deva Nakkaşoğlu

Edip Tepeli – Mert Çakır

Nilay Erdönmez – Gülendam Şahin

Atilla Şendil – Halil İbrahim Nakkaşoğlu

Cahit Gök – Ali “Vefa” Türkoğlu

Nilüfer Açıkalın – Gara “Firuze” Ana

Samet Kaan Kuyucu – Armağan Pehlivan

Meltem Akçöl – İpek

İpek Ayaz Kortunç – Canan

Sabahattin Yakut – Emrullah

Gökçem Çoban – Semra

Melike Küçük – Narin

Ayda Aksel – Zafer Pehlivan

Streaming e tv

Dove vedere La rosa della vendetta in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Canale 5 ogni venerdì in prima serata alle ore 21.30 dal 7 giugno 2024. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.