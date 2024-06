La rosa della vendetta: il cast (attori) della serie su Canale 5

Qual è il cast e gli attori de La rosa della vendetta? La nuova serie turca va in onda su Canale 5 ogni venerdì in prima serata dal 7 giugno 2024 alle ore 21.30. Tanti gli attori noti al pubblico che prendono parte a questa nuova soap made in Turchia. La regia è affidata a Yusuf Pirhasan e Merve Çolak, mentre gli sceneggiatori sono Eda Tezcan e Selda Akın, ed è prodotta dalla società di produzione MF Yapım. Le riprese dei primi episodi della fiction hanno luogo nella città di Bursa per poi concludersi a Istanbul.

Nel cast troviamo attori celebri come Murat Ünalmış, l’attore turco che ha interpretato Demir in Terra Amara, e che qui veste i panni del protagonista Gülcemal Şahin. Nato il 23 aprile 1981 a Kayseri, in Cappadocia, Murat Ünalmış si trasferisce a Istanbul durante l’adolescenza. Qui frequenta il liceo e gioca nelle giovanili di basket, per poi approfondire gli studi di recitazione e iniziare a lavorare come modello. La svolta a livello internazionale arriva con Terra Amara, in cui interpreta Demir Yaman. Sposato dal 2011 al 2012 con l’attrice Birce Akalay, nel settembre 2023 l’attore è nuovamente convolato a nozze con Albena İlieva (Nutiye Akar). “Eravamo amici, poi tra noi è scattato qualcosa – aveva rivelato in esclusiva a Verissimo – Siamo stati fidanzati per tre anni prima del matrimonio, ma non lo abbiamo reso pubblico”. Ad aprile, la coppia ha dato alla luce il primo figlio. “Che Dio protegga, perdoni e doni la salute ai figli di tutti”, aveva scritto sui social a corredo di uno scatto con il primogenito.

Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Quest’ultima racconta: “Deva è una ragazza che ascolta il suo cuore in ogni decisione e non perde mai la speranza, nonostante le difficoltà che incontra. Lei e Gulcemal sono personaggi molto appassionati, e tra me e Murat è nata subito un’armonia che ci ha fatto calare immediatamente nella storia rendendola credibile”. E quanto al successo delle soap turche in tutto il mondo, l’attrice spiega: “Siamo un popolo caloroso, che prova sentimenti profondi. E sappiamo trasmetterli anche nelle serie, creando empatia con il pubblico”. Entusiasta è pure Murat Unalmis: “Sono contento di aver interpretato Gulcemal: un uomo molto ferito, ossessionato dal passato ma in cerca di guarigione”. Ma vediamo il cast completo di La rosa della vendetta con gli attori e i relativi personaggi interpretati.