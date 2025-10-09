La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio in onda questa sera Marta e Susanna faticano a digerire quello che hanno scoperto. Asia e Greta diventano sempre più amiche, confrontandosi sulle loro esperienze di vita e da madri. Intanto i problemi economici mettono in pericolo l’esistenza della Rotonda, ma la preoccupazione viene addolcita da una lieta notizia che riguarda Ornella. Giovà per trovare una soluzione al problema dei debiti decide di ripulire la vecchia sala da ballo da anni in disuso. E convince tutti a riaprirla: è la loro ultima possibilità.

Nel secondo episodio di stasera fervono i preparativi per il rilancio della vecchia balera. Marta decide di mettere i pochi risparmi che ha nel progetto, commuovendo Susanna. Ma manca ancora l’attrazione principale per l’inaugurazione: Orietta Berti, che Giovà millanta di conoscere. Greta intanto incontra Fabio, un ragazzo del posto ingaggiato per suonare. È chiaro da subito che c’è del tenero tra loro. Giacomo invece è sempre preso da Marta e continua a indagare per conto suo.

La ricetta della felicità: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta della felicità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: Cristiana Capotondi, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.