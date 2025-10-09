Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:53
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La ricetta della felicità: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, giovedì 9 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza puntata de La ricetta della felicità, la nuova serie tv Rai diretta da Giacomo Campiotti con Cristiana Capotondi che ci terrà compagnia per quattro prime serate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio in onda questa sera Marta e Susanna faticano a digerire quello che hanno scoperto. Asia e Greta diventano sempre più amiche, confrontandosi sulle loro esperienze di vita e da madri. Intanto i problemi economici mettono in pericolo l’esistenza della Rotonda, ma la preoccupazione viene addolcita da una lieta notizia che riguarda Ornella. Giovà per trovare una soluzione al problema dei debiti decide di ripulire la vecchia sala da ballo da anni in disuso. E convince tutti a riaprirla: è la loro ultima possibilità.

Nel secondo episodio di stasera fervono i preparativi per il rilancio della vecchia balera. Marta decide di mettere i pochi risparmi che ha nel progetto, commuovendo Susanna. Ma manca ancora l’attrazione principale per l’inaugurazione: Orietta Berti, che Giovà millanta di conoscere. Greta intanto incontra Fabio, un ragazzo del posto ingaggiato per suonare. È chiaro da subito che c’è del tenero tra loro. Giacomo invece è sempre preso da Marta e continua a indagare per conto suo.

La ricetta della felicità: il cast

Abbiamo visto la trama de La ricetta della felicità, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori principali: Cristiana Capotondi, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Nicky Passarella, Emma Benini, Valentina Ruggeri e Omar Diagne.

Streaming e tv

Dove vedere La ricetta della felicità in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025
Ti potrebbe interessare
TV / La ricetta della felicità streaming e diretta tv: dove vedere la terza puntata
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 9 ottobre 2025
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 ottobre 2025
Spettacoli / È morto il meteorologo di La7 Paolo Sottocorona: la poesia per Gaza nella sua ultima apparizione in tv
TV / Attenti al libro: anticipazioni e ospiti della serata su Rai 3 con Francesca Fialdini
TV / La notte nel cuore streaming e diretta tv: dove vedere la 23esima puntata
TV / Ascolti tv mercoledì 8 ottobre: Montalbano, Io canto family, Chi l’ha visto?
TV / Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi
TV / Chi l’ha visto?, le anticipazioni della puntata dell’8 ottobre 2025 su Rai 3
TV / 3 Days to Kill: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ricerca