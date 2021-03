La regola del silenzio: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 4 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La regola del silenzio (titolo originale: The Company You Keep), film del 2012 diretto e interpretato da Robert Redford. Nel cast figurano tra gli altri Shia LaBeouf, Julie Christie, Brendan Gleeson e Richard Jenkins. Il film, ispirato all’omonimo romanzo di Neil Gordon, è stato presentato fuori concorso alla 69esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jim Grant è un avvocato e un padre vedovo che cresce la figlia nei sobborghi di Albany, NY. Questa tranquilla esistenza viene sconvolta quando Sharon Solarz, una donna anch’essa dalla vita apparentemente tranquilla, viene arrestata dall’FBI, con l’accusa di avere ucciso 30 anni prima una guardia giurata durante una rapina in banca, e in tale crimine egli stesso sembra essere coinvolto quando un giovane reporter, Ben Shepard, svela la sua vera identità, ossia quella di un pacifista radicale che negli anni settanta manifestava contro la guerra, risultando ancora ricercato per quell’omicidio. Dopo aver vissuto per oltre 30 anni in clandestinità, Grant si dà alla fuga, sia perché si trova al centro di una gigantesca caccia all’uomo e l’FBI è sulle sue tracce, sia per riuscire a trovare l’unica persona in grado di scagionarlo. Shepard conosce l’importanza del suo scoop e si rende conto di avere in mano un’opportunità fantastica per un giornalista. Determinato a diventare famoso, non si fermerà davanti a niente, scavando a fondo nel passato di Grant e inseguendolo per tutto il Paese, malgrado gli ammonimenti del suo capo e le minacce dell’FBI.

La regola del silenzio: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La regola del silenzio, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte al film con i rispettivi ruoli:

Robert Redford: Jim Grant/Nick Sloan

Shia LaBeouf: Ben Shepard

Julie Christie: Mimi Lurie

Sam Elliott: Mac McLeod

Jackie Evancho: Isabel Grant

Brendan Gleeson: Henry Osborne

Terrence Howard: Cornelius

Richard Jenkins: Jed Lewis

Anna Kendrick: Diana

Brit Marling: Rebecca Osborne

Stanley Tucci: Ray Fuller

Nick Nolte: Donal

Chris Cooper: Daniel Sloan

Susan Sarandon: Sharon Solarz

Stephen Root: Billy Cusimano

Streaming e tv

Dove vedere La regola del silenzio in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – giovedì 4 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

