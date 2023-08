La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) dell’undicesima puntata, 13 agosto

Questa sera, domenica 13 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda l’undicesima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati otto mesi dall’incendio che ha ridotto in cenere l’Hotel Cheref, e Seyit li ha trascorsi in carcere, ingiustamente accusato dell’omicidio della baronessa Lola e incastrato da Petro e dal tenente Billy. Condannato a morte, si appresta ad andare al patibolo quando proprio il tenente Billy gli comunica che gli è stata concessa un’amnistia ed è un uomo libero. Seyit fa quindi ritorno a Pera e Ali e Yahya gli dicono che a salvarlo è stato Petro, che nel frattempo è diventato socio di Yahya e possiede metà dell’albergo, cosa che lo lascia molto contrariato. Scopre inoltre che Sura è ancora a Istanbul e non è partita per l’Inghilterra come lui avrebbe voluto, e che il suo amico Celil non ha mantenuto la promessa di farla salire sulla nave.

Durante la permanenza in carcere, Seyit ha condiviso la cella con Adil Suat, un altro condannato a morte che al contrario di lui non è scampato all’esecuzione, e si reca a casa sua per incontrare suo fratello Lutfu. La sera in cui Seyit si presenta a casa di Lutfu per consegnargli un oggetto che apparteneva al fratello, nonché compagno di prigione di Seyit, per cause ignote, un incendio scoppia in tutto il quartiere di Eminonu, dove vivono Emine e il resto della sua famiglia. Seyit li aiuta a scappare e a salvarsi, ma sfortunatamente le loro case non potranno essere più agibili per un po’. La notizia, per fortuna, giunge alle orecchie di Ali, che, grazie anche all’aiuto di Yahya, fa trasferire Emine e sua figlia Murvet presso l’Hotel Cheref.

Petro, però, si mostra contrario a questa decisione, perché la riapertura dell’albergo è vicina e non vuole sfigurare di fronte ai suoi invitati; Billy, inoltre, continua a ricattarlo dopo aver scoperto i suoi più oscuri segreti. Nel frattempo, Alya prende una decisione in merito al matrimonio tra lei e Celil. La relazione tra Seyit e Sura, invece, è messa nuovamente a dura prova.

Sura non riesce a stare lontana da Seyit e va da lui in lavanderia. I due tornano insieme. Murvet assiste al loro incontro e ne rimane turbata. Tornando a casa si imbatte in Emine che la sta cercando e la schiaffeggia per essere uscita da sola. Le chiede il motivo del suo turbamento, ma Murvet non dice niente. Nel frattempo, ferve l’attività in albergo per la serata di inaugurazione a cui sono invitati tutti i cittadini più importanti della città. Seyit non vorrebbe andare, ma viene convinto da Sura. I due hanno una discussione accesa, perché Sura comunica a Seyit che non ha intenzione di trasferirsi a vivere nell’appartamento sopra la lavanderia. Fondamentalmente, non si fida di lui e non vuole lasciare sola Tina. Intanto Alya e Celil decidono di divorziare. Guzide è tentata di fare altrettanto e chiedere il divorzio a Yahya, ma Celil è contrario. Seyit, invece, decide di sposare Sura al più presto e chiede aiuto a Ali per l’organizzazione.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama dell’undicesima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.