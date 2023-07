La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, venerdì 30 giugno 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sura è molto preoccupata per Tatya e per il suo stato di salute. Tatya appare pallida, poi ha un malore e una forte emorragia. Sura, grazie all’aiuto di Celil, chiama subito un medico. Sfortunatamente l’emorragia porterà a un aborto. Sura vorrebbe Seyit al suo fianco, ma l’uomo è andato a trovare la sua famiglia. Seyit accenna ai familiari che si è fidanzato e rivela l’identità della ragazza. Il padre gli impone di non frequentare più ragazze russe. Dopo un accesso litigio, Seyit fugge dalla fattoria. Alla casa nel vigneto, Petro riferisce ai suoi amici di avere notizie di Misa: l’uomo racconta che Misa è diventato un capo dei ribelli e si sta dirigendo verso la Crimea. Seyit, Celil e Petro decidono di andare nei villaggi circostanti in cerca di armi.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.