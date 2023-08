La ragazza e l’ufficiale: le anticipazioni (trama e cast) della dodicesima puntata, 20 agosto

Questa sera, domenica 20 agosto 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda la dodicesima puntata de La ragazza e l’ufficiale, serie tv drammatica turca basata sui romanzi Kurt Seyt & Shura (1992) e Kurt Seyt & Murka (1993) della scrittrice turca Nermin Bezmen. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In hotel si svolge la festa per la riapertura. Seyit è molto nervoso per la presenza dei soldati inglesi e, in seguito a una discussione con Petro, decide di andarsene. In quel momento un gruppo di resistenti guidato da Lutfu uccide un maggiore inglese e durante la fuga s’imbattono in Seyit che li aiuta a scappare. Il legame tra Lutfu e Seyit si fortifica e insieme programmano una spedizione per recuperare delle armi. Al suo rientro in lavanderia, Seyit ha un acceso litigio con Sura e sembra che tra loro ormai sia tutto finito. Alla sera Seyit raggiunge Lutfu, che vuole presentargli la donna che ha scelto come sua fidanzata, Murvet. Seyit ha coinvolto Celil nella spedizione finalizzata al recupero delle armi. Il viaggio potrebbe durare diversi giorni, così Seyit decide di parlare con Sura. L’uomo scopre che Sura ha gettato le rose che le aveva mandato in regalo. In realta’ è stato Petro a strappare il suo biglietto e a fingere che fossero da parte sua.

La ragazza e l’ufficiale: il cast

Abbiamo visto la trama della dodicesima puntata de La ragazza e l’ufficiale, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kıvanç Tatlıtuğ: Kurt Seyit Eminof

Farah Zeynep Abdullah: Alexandra “Şura” Verjenskaya

Fahriye Evcen: Mürvet “Murka”

Birkan Sokullu: Petro Borinsky

Ushan Çakır: Celil Kamilof

Serdar Gökhan: Mirza Mehmet Eminof

Zerrin Tekindor: Nermin Bezmen / Emine

Seda Güven: Valentina “Tina” Verjenskaya

Elçin Sangu: Güzide

Aslı Orcan: Baronessa Lola Polyanskaya

Demet Özdemir: Alina “Alya” Sokolova

Çağlar Ertuğrul: Yusuf

Melisa Aslı Pamuk: Ayşe

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza e l’ufficiale in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.