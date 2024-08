La ragazza di Stillwater: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 9 agosto 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda La ragazza di Stillwater, film del 2021 diretto da Tom McCarthy. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Bill Baker, di professione trivellatore, al momento senza un impiego svolge attività saltuarie nella sua città natale, Stillwater, in Oklahoma. Un giorno parte alla volta di Marsiglia per andare a trovare la figlia Allison, trasferitasi lì per motivi di studio, ma in seguito arrestata con l’accusa di aver ucciso la sua compagna di stanza, con la quale aveva anche una relazione. Durante la visita, la ragazza affida al padre una lettera da consegnare all’avvocato Leparq, in cui spiega che il vero assassino è un ragazzo di nome Akim. L’avvocato però non se la sente di riprendere le indagini basandosi soltanto su delle supposizioni.

Bill, per non ferire la figlia, le riferisce che l’avvocato sta lavorando al caso, e al contempo decide di cercare da solo il ragazzo ma, vista la sua ignoranza della lingua francese, si farà aiutare da Virginie, un’attrice teatrale conosciuta in albergo. Ottenuta una foto di Akim tramite Instagram, Bill va alla sua ricerca fino a quando, una notte, viene aggredito da un gruppo di teppisti. Il capo dei ragazzi interviene a fermare la rissa e, notando la foto che Bill ha con sé, chiede ad un sopraggiunto Akim se abbia qualcosa da confessare, ma il ragazzo nega. Il giorno dopo Bill va in carcere con delle vistose ferite al volto e racconta ciò che è accaduto ad Allison. La ragazza, furiosa, gli urla di non volerlo più vedere.

Quattro mesi dopo Bill lavora come muratore a Marsiglia e vive come inquilino a casa di Virginie, avendo stabilito anche un rapporto profondo con la figlia di lei, Maya. I due, abitando sotto lo stesso tetto, hanno sviluppato affetto reciproco e iniziano una relazione. Nel frattempo Allison ottiene il permesso di uscire dal carcere una volta al mese, e la prima volta passa una piacevole giornata col padre, risanando il loro rapporto, ma la sera stessa Allison tenta il suicidio in carcere. Tempo dopo Bill porta Maya ad una partita dell’Olympique Marsiglia, squadra di cui la bambina è tifosa, e al termine della partita, fra gli spalti, nota proprio Akim. Una volta uscito dallo stadio, lo segue e lo rapisce, legandolo nella cantina del palazzo dove vive. Ottiene così una sua ciocca di capelli utile per il test del DNA propostogli da un detective al quale si era rivolto, ma Akim dice a Bill di aver ucciso Lina (la compagna di Allison) proprio per richiesta della ragazza e di essere stato pagato da lei con una catena d’oro dedicata proprio a Stillwater.

La ragazza di Stillwater: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza di Stillwater, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Bill Baker

Camille Cottin: Virginie

Abigail Breslin: Allison Baker

Lilou Siavaud: Maya

Deanna Dunagan: Sharon

William Nadylam: Patrick

Idir Azougli: Akim

Anne Le Ny: Leparq

Moussa Maaskri: Dirosa

Eric Starkey: Senatore

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza di Stillwater in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 agosto 2024 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.