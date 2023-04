La ragazza della palude: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La ragazza della palude, film di genere drammatico, giallo del 2022, diretto da Olivia Newman, con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Carolina del Nord, anni cinquanta. Abbandonata progressivamente dalla madre e dai fratelli, la piccola Kya cresce sola con un padre violento, anch’egli destinato a sparire, in una casa nella palude. Circondata da acqua e natura la ragazza si costruisce un mondo tutto suo, mentre gli abitanti del vicino villaggio la deridono e la ignorano. Anni dopo, Kya viene arrestata per un omicidio, e solo l’avvocato in pensione Tom Milton si offre di aiutarla durante un processo che getterà luce sui rapporti di Kya con due spasimanti, il tenero Tate e l’aggressivo Chase.

La ragazza della palude: il cast del film

Abbiamo visto la trama de La ragazza della palude, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daisy Edgar-Jones: Kya

Taylor John Smith: Tate Walker

Harris Dickinson: Chase Andrews

Michael Hyatt: Mabel

Sterling Macer Jr.: Jumpin

David Strathairn: Tom Milton

Garret Dillahunt: Pa

Eric Ladin: Eric Chastain

Ahna O’Reilly: Ma

Charlie Talbert: Mr. Mosley

Billy Slaughter: Albert Higgenbottom

Jayson Warner Smith: vice sceriffo Joe Purdue

Sarah Durn: Miss Ariel

Bill Kelly: sceriffo Jackson

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza della palude in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 aprile 2023 – alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.