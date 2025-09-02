La ragazza della palude: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 2 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing), film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Catherine “Kya” Clark è una ragazza infinitamente piena di risorse che cresce in una sperduta palude della Carolina del Nord. Abbandonata dai genitori e dai fratelli maggiori all’inizio degli anni ’50, Kya impara a sopravvivere da sola. Il suo amico Tate Walker le insegna a leggere e scrivere ed ella si innamora di lui, ma viene lasciata ancora una volta quando lui va al college.

Chase Andrews è un quarterback che trascina Kya in un appuntamento con promesse di matrimonio che non si concretizzano mai. Dopo che Kya ha concluso la loro relazione, Chase la attacca brutalmente e tenta di violentarla, ma la ragazza riesce a scappare. Poi, mentre è lontana, Chase viene trovato morto e Kya viene coinvolta in un processo per omicidio, con alcune prove contro di lei che sembrano inconfutabili. Un avvocato ormai in pensione si interesserà del suo caso e la difenderà con passione e sino all’ultimo in tribunale.

La ragazza della palude: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza della palude, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daisy Edgar-Jones: Catherine “Kya” Clark

Taylor John Smith: Tate Walker

Luke David Blumm: Tate da giovane

Sam Anderson: Tate da anziano

Harris Dickinson: Chase Andrews

Blue Clarke: Chase da giovane

Michael Hyatt: Mabel Madison

Sterling Macer, Jr.: James “Jumpin'” Madison

Jojo Regina: Kya da giovane

Leslie France: Kya da anziana

Garret Dillahunt: “Pa” Jackson Clark

Ahna O’Reilly: “Ma” Julienne Clark

David Strathairn: Tom Milton

Logan Macrae: Jeremy ‘Jodie’ Clark

Will Bundon: Jodie da giovane

Bill Kelly: Sceriffo Jackson

Jayson Warner Smith: Vice Sceriffo Joe Purdue

Eric Ladin: Eric Chastain

Dane Rhodes: Giudice Sims

Robert Larriviere: Dott. Robert Foster

Joe Chrest: Dott. Cone

Jerri Tubbs: Patti Love

Don Stallings: Scupper Walker

Sharon Landry: Miss Pansy

Grace Hinson: Sandy

Tate Marinovich: Primo Giurato

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza della palude in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.