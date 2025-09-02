Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:32
Home » Spettacoli » TV
TV

La ragazza della palude: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
La ragazza della palude: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, 2 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La ragazza della palude (Where the Crawdads Sing), film del 2022 diretto da Olivia Newman con Daisy Edgar-Jones e Taylor John Smith. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Delia Owens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Catherine “Kya” Clark è una ragazza infinitamente piena di risorse che cresce in una sperduta palude della Carolina del Nord. Abbandonata dai genitori e dai fratelli maggiori all’inizio degli anni ’50, Kya impara a sopravvivere da sola. Il suo amico Tate Walker le insegna a leggere e scrivere ed ella si innamora di lui, ma viene lasciata ancora una volta quando lui va al college.

Chase Andrews è un quarterback che trascina Kya in un appuntamento con promesse di matrimonio che non si concretizzano mai. Dopo che Kya ha concluso la loro relazione, Chase la attacca brutalmente e tenta di violentarla, ma la ragazza riesce a scappare. Poi, mentre è lontana, Chase viene trovato morto e Kya viene coinvolta in un processo per omicidio, con alcune prove contro di lei che sembrano inconfutabili. Un avvocato ormai in pensione si interesserà del suo caso e la difenderà con passione e sino all’ultimo in tribunale.

La ragazza della palude: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza della palude, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Daisy Edgar-Jones: Catherine “Kya” Clark
  • Taylor John Smith: Tate Walker
  • Luke David Blumm: Tate da giovane
  • Sam Anderson: Tate da anziano
  • Harris Dickinson: Chase Andrews
  • Blue Clarke: Chase da giovane
  • Michael Hyatt: Mabel Madison
  • Sterling Macer, Jr.: James “Jumpin'” Madison
  • Jojo Regina: Kya da giovane
  • Leslie France: Kya da anziana
  • Garret Dillahunt: “Pa” Jackson Clark
  • Ahna O’Reilly: “Ma” Julienne Clark
  • David Strathairn: Tom Milton
  • Logan Macrae: Jeremy ‘Jodie’ Clark
  • Will Bundon: Jodie da giovane
  • Bill Kelly: Sceriffo Jackson
  • Jayson Warner Smith: Vice Sceriffo Joe Purdue
  • Eric Ladin: Eric Chastain
  • Dane Rhodes: Giudice Sims
  • Robert Larriviere: Dott. Robert Foster
  • Joe Chrest: Dott. Cone
  • Jerri Tubbs: Patti Love
  • Don Stallings: Scupper Walker
  • Sharon Landry: Miss Pansy
  • Grace Hinson: Sandy
  • Tate Marinovich: Primo Giurato

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza della palude in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 2 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
