La ragazza del mare: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 5 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda La ragazza del mare (Young Woman and the Sea), film del 2024 diretto da Joachim Rønning e scritto da Jeff Nathanson, basato sull’omonimo libro del 2009 di Glenn Stout. Prodotto da Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films, il film si incentra su Gertrude “Trudy” Ederle, una nuotatrice agonista americana che divenne la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New York, 1914: mentre la giovane Trudy Ederle patisce a causa del morbillo, nel porto cittadino un traghetto affonda dopo aver preso fuoco. Si scopre che la maggior parte delle vittime erano donne, che non si sono buttate in acqua nonostante la vicinanza della riva in quanto non sapevano nuotare; apprendendo ciò, Gertrude, la madre di Trudy, decide che i suoi figli (Meg e Henry Jr.) dovranno imparare a nuotare. Il dottore afferma che Trudy non supererà la notte a causa del morbillo, ma la bambina sopravvive, pur riportando dei danni all’udito.

Trudy diventa affascinata dal nuoto e convince il suo severo padre, Henry, a permetterglielo, iniziando a praticare tale sport quando ha dodici anni. Accorgendosi della sua abilità, Gertrude decide di iscrivere lei e Meg alla Women’s Swimming Association, sotto la tutela dell’istruttrice Charlotte Epstein. Quest’ultima inizialmente bistratta Trudy per Meg, ma poi si accorge dei suoi rapidi progressi. Trudy migliora al punto da conquistare diversi record mondiali, mentre Meg si allontana dal nuoto. Nel 1924, gli Ederle vengono contattati dall’American Olympic Union (AOU) per partecipare alle Olimpiadi di Parigi del 1924, ma solo a Trudy viene offerto un posto.

La ragazza del mare: il cast

Abbiamo visto la trama de La ragazza del mare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daisy Ridley: Trudy Ederle

Christopher Eccleston: Jabez Wolffe

Stephen Graham: Bill Burgess

Tilda Cobham-Hervey: Meg Ederle

Kim Bodnia: Henry Ederle

Jeanette Hain: Gertrude Ederle

Glenn Fleshler: James Sullivan

Sian Clifford: Charlotte Epstein

Alexander Karim: Benji Zammit

Olive Abercrombie: Trudy Ederle da piccola

Lilly Aspell: Meg Ederle da piccola

Streaming e tv

Dove vedere La ragazza del mare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 5 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.