La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, eliminati oggi: chi è stato eliminato?

Chi è stato eliminato da La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021 al termine della seconda puntata andata in onda oggi, 28 gennaio, su Italia 1? La coppia eliminata è stata quella composta da… Notizia in aggiornamento…

Come funziona

Abbiamo visto la coppia eliminata (eliminati) al termine della seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, ma come funziona lo show? In tutto previste cinque coppie “classiche” e tre “viceversa”: i 16 concorrenti vivranno isolati dal resto del mondo all’interno di una sontuosa villa alle porte di Roma. Ogni coppia dovrà “scambiare il proprio sapere” e fondere il più possibile gli universi di appartenenza, affrontando quotidianamente complicate prove di astuzia, ingegno e cultura generale, ma anche di abilità fisica, forza e destrezza. In ogni puntata, le pupe e i secchioni e i viceversa riceveranno dei voti in base al grado di superamento delle sfide. Il primo posto in classifica garantirà a una sola coppia l’accesso alla puntata successiva. Una squadra, invece, a fine serata, sarà eliminata, dopo aver disputato il famoso “bagno di cultura”. Alla coppia vincitrice andrà il montepremi finale di 20mila euro.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati della seconda puntata de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021, ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera in prima serata (ore 21,20) su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming sulla piattaforma gratuita MediasetPlay.it. Sempre su MediasetPlay sarà possibile rivedere le puntate o le clip grazie alla funzione on demand.

