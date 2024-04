La Pupa e il Secchione 2024, la giuria: chi sono i giudici della nuova edizione

Giuria totalmente rinnovata quella de La Pupa e il Secchione 2024, la nuova edizione del talent show di Italia 1 condotta da Enrico Papi. I giudici sono Aldo Montano, Paola Barale e Candida Morvillo. A loro il compito di giudicare le nove coppie de La Pupa e il Secchione 2024. In tutto sono previste sei puntate, a partire dal 10 aprile. I tre giudici commenteranno e daranno importanti consigli alle coppie di concorrenti. Inoltre, avranno un ruolo fondamentale nei giochi iconici della trasmissione: tornano lo Zucca Quiz, la Prova Riconoscimento e la Prova Fitness. Scopriamo meglio chi sono i tre giudici.

Chi sono i giudici

Nata il 28 aprile 1967, Paola Barale, 56 anni, è una conduttrice televisiva e showgirl. Nel 1989 diventa la valletta ufficiale di Mike Bongiorno ne La ruota della fortuna e in altre trasmissioni storiche come Tutti per uno, Festival italiano e La ruota d’oro.

Negli anni Novanta conduce Grandi magazzini con Marco Predolin e Natalia Estrada ma anche Un disco per l’estate e La sai l’ultima?. Nel 1999 vince il Telegatto come personaggio femminile dell’anno. Nel 2010, conduce La Pupa e il Secchione con Enrico Papi. Riguardo la sua vita privata, Paola Barale ha avuto una relazione con il conduttore di Bim Bum Bam Marco Bellavia, con l’ex marito Gianni Sperti e con il modello israeliano Raz Degan.

Aldo Montano, 45 anni, nasce il 18 novembre 1978 a Livorno, ed è un ex schermidore e personaggio televisivo. Aldo Montano è stato campione olimpico individuale alle Olimpiadi di Atene 2004.

Nel 2006 partecipa al reality La fattoria mentre nel 2021 entra nella Casa del Grande Fratello Vip. Dal 2015, Aldo Montano ha una storia d’amore con l’atleta russa Olga Plachina, con cui convola a nozze nel 2016. La coppia ha due figli, Olympia e Mario.

Candida Morvillo, 50 anni, nasce a Sorrento il 5 marzo 1974 ed è una giornalista, scrittrice e opinionista televisiva. Lavora al Corriere della Sera, è stata direttrice di Novella 2000 e giornalista per Vanity Fair, Oggi e Il Mattino di Napoli. È spesso opinionista in diversi programmi tv come Mattino Cinque e Pomeriggio Cinque. Nel 2014 ha firmato il suo primo romanzo: Le stelle non sono lontane.

Streaming e tv

Dove vedere La Pupa e il Secchione 2024 in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 dal 10 aprile 2024 in prima serata alle ore 21.20. Anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play.