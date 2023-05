La promessa dell’assassino: trama, cast e streaming del film su La7

La promessa dell’assassino è il film in onda questa sera, domenica 28 maggio 2023, alle ore 22.30 su La7. Si tratta di un film del 2007 diretto da David Cronenberg. Vediamo insieme la trama, il cast e dove vederlo in streaming.

Trama

In un ospedale di Londa l’ostetrica di origine russa, Anna Khitrova (Naomi Watts), rimane molto scossa dalla morte di una giovane quattordicenne, deceduta dopo aver dato alla luce la sua bambina. Cercando disperatamente informazioni sulla ragazza, per poter dare una famiglia alla neonata rimasta orfana, Anna scova il biglietto da visita del ristorante Trans-Siberian, gestito dall’anziano Semyon (Armin Mueller-Stahl).

Decisa a scoprire l’identità della minorenne, la donna si reca nel locale ignorando che Semyon, dietro all’apparenza cordiale e bonaria, sia un uomo senza scrupoli a capo dell’organizzazione mafiosa Vory V Zakone. Il malvivente condivide il potere con il figlio Kirill (Vincent Cassel), nonostante non abbia una buona opinione delle sue doti criminali. Kirill, a sua volta, è molto legato al autista, Nikolai Luzhin (Viggo Mortensen), nel quale ripone tutta la sua fiducia.

Al ristorante, Anna incontra Nikolai e ne rimane profondamente affascinata. L’autista approfitta del malcontento di Semyon per conquistare il suo rispetto e la sua fiducia, riuscendo ad essere insignito dei gradi del Vory V Zakone. Nel frattempo Anna traduce dal russo i diari della ragazza deceduta, scoprendo una verità agghiacciante.

A causa di una faida con un gruppo di mafiosi ceceni, che accusano Kirill di essere omosessuale, Semyon deciderà di salvare la vita di suo figlio sacrificando quella di Nikolai. L’uomo, tuttavia, fugge da morte certa e trova aiuto in ospedale, dove Anna racconta le sue scoperte sulla giovane e l’uomo le rivela il suo segreto, promettendole di salvare la neonata…

La promessa dell’assassino: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel, Armin Mueller-Stahl, Sinéad Cusack, Donald Sumpter, Josef Altin, Raza Jaffrey, Sarah-Jeanne Labrosse, Aleksandar Mikic, Mina E. Mina, Michael Sarne, Jerzy Skolimowski, Mia Soteriou, Tereza Srbova. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Viggo Mortensen: Nicolai Lužin

Naomi Watts: Anna Chitrova

Vincent Cassel: Kirill

Armin Mueller-Stahl: Semën

Sinéad Cusack: Helen

Donald Sumpter: Jurij

Jerzy Skolimowski: Stepan

Josef Altin: Ekrem

Mina E. Mina: Azim

Aleksandar Mikic: Soyka

Sarah-Jeanne Labrosse: Tatiana

Lalita Ahmed: cliente

Badi Uzzaman: chimico

Raza Jaffrey: dottor Aziz

Tereza Srbova: Kirilenko

Streaming e tv

Dove vedere La promessa dell’assassino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 maggio 2023 – alle ore 22.30 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.