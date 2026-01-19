La Preside: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 19 gennaio

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni (trama)

“Il patto” – Eugenia intensifica la sua battaglia contro l’evasione scolastica, andando a prelevare i ragazzi a casa e sfidando l’assenteismo dei docenti. Dopo aver protetto il giovane Nicola durante un blitz, la preside stringe con lui un patto di fiducia. Nel frattempo, arriva a Caivano Vittorio, un nuovo professore di lettere proveniente dal Nord.

La Preside: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati: