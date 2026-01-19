Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

La Preside: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 19 gennaio

Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni (trama)

“Il patto” – Eugenia intensifica la sua battaglia contro l’evasione scolastica, andando a prelevare i ragazzi a casa e sfidando l’assenteismo dei docenti. Dopo aver protetto il giovane Nicola durante un blitz, la preside stringe con lui un patto di fiducia. Nel frattempo, arriva a Caivano Vittorio, un nuovo professore di lettere proveniente dal Nord.

La Preside: il cast

Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:

  • Luisa Ranieri (Eugenia Liguori, la Preside)
  • Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni)
  • Francesco Zenga (Nicola Russo)
  • Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)
  • Pasquale Brunetti (Michele Coppola)
  • Luigi D’Oriano (Andrea Carli)
  • Aurora Venosa (Jessica D’Amore)
  • Francesca Bellamoli (Margherita)
  • Brunella Cacciuni (Marita Voiello)
  • Salvatore Cominale (Mario Rescigno)
  • Alessandro De Renzi (Gino Satriano)
  • Tony Laudadio (Sandro Corsi)
  • Alessandro De Martino (Tano D’Amore)
  • Ivan Castiglione (Franco Carli)
  • Daniela Ioia (Giuliana ’A Vesuviana)
  • Simone Borrelli (Mauro Ruotolo)
  • Enzo Casertano (Gianni)
  • Claudia Tranchese (Carla Cozzolino)
  • Loris De Luna (Fabrizio La Penna)
  • Andrea Mautone (Carmine)
  • Autilia Ranieri (Vera)
  • Luciana Zazzera (Brunella)
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
Ti potrebbe interessare
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 19 gennaio 2026
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) della seconda puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / La Preside streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / John Wick – Capitolo 2: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
Spettacoli / Lutto per Stefano De Martino: è morto il papà Enrico
Spettacoli / Ranucci replica a Barbareschi: "Dovrebbe restituire otto milioni di euro"
TV / Ascolti tv domenica 18 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario
TV / Che tempo che fa: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 18 gennaio 2026
Ricerca