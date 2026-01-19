La Preside: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
La Preside: anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 19 gennaio
Questa sera, lunedì 19 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata de La Preside, la nuova serie con protagonista Luisa Ranieri e con la regia di Luca Miniero. Liberamente ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano divenuta simbolo di coraggio e determinazione nella lotta per il riscatto educativo e sociale, la serie racconta la missione di una donna visionaria e ostinata, interpretata da Luisa Ranieri, che, al suo primo incarico da preside, sceglie di guidare l’Istituto Anna Maria Ortese di Napoli, un luogo segnato dall’abbandono scolastico e circondato dal degrado, al centro di una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa. Ma vediamo insieme le anticipazioni di oggi.
Anticipazioni (trama)
“Il patto” – Eugenia intensifica la sua battaglia contro l’evasione scolastica, andando a prelevare i ragazzi a casa e sfidando l’assenteismo dei docenti. Dopo aver protetto il giovane Nicola durante un blitz, la preside stringe con lui un patto di fiducia. Nel frattempo, arriva a Caivano Vittorio, un nuovo professore di lettere proveniente dal Nord.
La Preside: il cast
Abbiamo visto le anticipazioni di questa sera, ma qual è il cast de La Preside? Protagonista di questa serie è la bravissima Luisa Ranieri, che interpreta il personaggio di Eugenia Liguori, liberamente ispirato alla storia vera di Eugenia Carfora. Nel cast altri grandi attori come Alessandro Tedeschi e Francesco Zenga. Al soggetto ha lavorato anche Luca Zingaretti. Vediamo insieme gli attori e i relativi personaggi interpretati:
- Luisa Ranieri (Eugenia Liguori, la Preside)
- Alessandro Tedeschi (Vittorio Leoni)
- Francesco Zenga (Nicola Russo)
- Ludovica Nasti (Lucia Ruotolo)
- Pasquale Brunetti (Michele Coppola)
- Luigi D’Oriano (Andrea Carli)
- Aurora Venosa (Jessica D’Amore)
- Francesca Bellamoli (Margherita)
- Brunella Cacciuni (Marita Voiello)
- Salvatore Cominale (Mario Rescigno)
- Alessandro De Renzi (Gino Satriano)
- Tony Laudadio (Sandro Corsi)
- Alessandro De Martino (Tano D’Amore)
- Ivan Castiglione (Franco Carli)
- Daniela Ioia (Giuliana ’A Vesuviana)
- Simone Borrelli (Mauro Ruotolo)
- Enzo Casertano (Gianni)
- Claudia Tranchese (Carla Cozzolino)
- Loris De Luna (Fabrizio La Penna)
- Andrea Mautone (Carmine)
- Autilia Ranieri (Vera)
- Luciana Zazzera (Brunella)