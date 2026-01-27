Icona app
Home » Spettacoli » TV
Spettacoli

La Preside, la nuova fiction Rai: dove è stata girata, numero di puntate e come rivederla in streaming

Immagine di copertina
Le location in cui è stata girata La Preside (Foto Raiplay.it) - Tpi.it
di

La Preside è arrivata alla sua ultima puntata, dopo che lunedì 26 gennaio è andato in onda su Rai 1 il terzo appuntamento, cresce l’attesa per conoscere l’epilogo di questo racconto. Protagonista della fiction è Eugenia Liguori, interpretata da Luisa Ranieri, preside dell’Istituto Anna Maria Ortese a Caivano, comune della città metropolitana di Napoli.

Un racconto che è stato suddiviso in 4 puntate, per un totale di 8 episodi, e che ha portato in televisione la storia di una preside che si è battuta per trasformare la scuola che ha presieduto in un vero e proprio “faro” per i suoi studenti, in un paese dove regna il degrado e la criminalità e dove immaginare un futuro lontano può sembrare quasi un’utopia. Proprio per questo la scelta delle location non è stata casuale, dal momento che hanno una grande importanza per la trama.

Dove è stata girata La Preside, le location della serie di Rai 1

La Preside, come abbiamo detto, è composto da 8 episodi, l’ultima puntata andrà in onda il prossimo 2 febbraio, giornata in cui saranno trasmessi gli ultimi due episodi della serie, il settimo e l’ottavo. Gran parte della serie è stata girata in location che si trovano in Campania, proprio per conferire una maggiore autenticità a un racconto in cui il luogo in cui si svolge è parte integrante della storia, dunque non rappresenta un semplice “scenario”.

dove è stata girata la preside
Dove è stata girata la serie Rai La Preside (Foto Raiplay.it) – Tpi.it

Eugenia Liguori, dirigente scolastica, è la protagonista di questo racconto, una donna che arriva all’Istituto Anna Maria Ortese, consapevole che si trovi in una realtà più che difficile, quella di Caivano – nello specifico del Parco Verde, balzato più volte agli onori della cronaca per episodi di violenza e criminalità – e intenzionata a far diventare la scuola un luogo di accoglienza e speranza per i tanti giovani che popolano la zona.

Nonostante sia Caivano il luogo in cui è ambientata la storia, le riprese de La Preside sono avvenute a San Giovanni, quartiere che si trova nella zona orientale di Napoli, probabilmente per logiche di produzione. È un quartiere che è strutturato in ampi stradoni, molti edifici popolari e fabbriche dismesse, si tratta infatti di una ex zona industriale. È qui che si è scelto di ricreare la scuola di Caivano, che è al centro del racconto, nello specifico nella zona di Taverna del Ferro. Nella serie compaiono spesso anche gli edifici con due murales dell’artista Jorit, quelli di Maradona e di Che Guevara, che sono divenuti simbolo del quartiere.

L’Istituto Anna Maria Ortense è stato ricreato all’interno di un istituto alberghiero, l’Ippolito Cavalcanti, mentre alcune riprese esterne sono state effettivamente fatte a Caivano, dunque alcuni edifici che si vedono nella serie si trovano realmente in questo comune. Altre riprese, invece, sono state fatte in Lazio, a Roma, a Ostia e a Fiumicino. In particolare, nella zona Nord della Capitale, sono state ambientate diverse scene, girate presso la succursale dell’Istituto Alberghiero e Agrario Domizia Lucilla.

La serie ha ottenuto un grande successo, raggiungendo picchi di share importanti, che hanno superato anche il 27%. Sul racconto è nato un acceso dibattito, in cui l’opinione pubblica si è divisa tra chi ha apprezzato la trasposizione televisiva della storia di Eugenia Liguori e chi, come ad esempio alcuni studenti di Caivano, l’avrebbero trovata “una caricatura”. Le puntate de La Preside sono disponibili su Raiplay, dove possono essere viste in streaming gratuitamente.

.
Ricerca