La preda perfetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 31 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La preda perfetta (titolo originale: A Walk Among the Tombstones, film del 2014 diretto da Scott Frank, basato sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn del 1992 di Lawrence Block. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1991, il detective Matthew “Matt” Scudder, discute in macchina con il suo compagno della sua dipendenza dall’alcol. Scudder poi entra nel suo bar abituale dove gli vengono serviti due shot con un caffè. Entrano due uomini armati e uccidono il barista. Scudder spara mortalmente a uno, insegue ed uccide il secondo assalitore e l’autista in fuga. Otto anni dopo, un tossicodipendente di nome Peter Kristo si avvicina a Scudder, chiedendogli di aiutare suo fratello Kenny. Kenny dice a Scudder che dopo aver consegnato il riscatto per la moglie rapita come da istruzioni, i rapitori lo hanno indirizzato verso un’auto contenente il suo corpo smembrato. Scudder alla fine, dopo molte perplessità, accetta di trovarli. Scudder fa ricerche su omicidi simili in una biblioteca pubblica. Legge delle vittime Marie Gotteskind e Leila Anderssen. Incontra TJ, un giovane senzatetto di strada che lo aiuta con la ricerca.

La preda perfetta: il cast

Abbiamo visto la trama de La preda perfetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Matt Scudder

Dan Stevens: Kenny Kristo

Boyd Holbrook: Peter Kristo

David Harbour: Ray

Sebastian Roché: Yuri Landau

Mark Consuelos: Reuben Quintana

Ólafur Darri Ólafsson: James Loogan

Adam David Thompson: Albert

Danielle Rose Russell: Ludmilla “Lucia”

Brian “Astro” Bradley: TJ

Laura Eveliina Birn: Leila Anderssen

Streaming e tv

Dove vedere La preda perfetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 31 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.