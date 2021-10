La preda perfetta: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 1 ottobre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda La preda perfetta, film del 2014 diretto da Scott Frank. È basato sul romanzo Un’altra notte a Brooklyn (A Walk Among the Tombstones), del 1992 di Lawrence Block. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’investigatore privato Matt Scudder, ex poliziotto ed ex alcolista, si trova a dover risolvere un omicidio. Un trafficante di droga lo incarica di trovare gli assassini della moglie uccisa barbaramente. I quartieri malfamati di New York compongono lo sfondo del film. Matt Scudder è un ex poliziotto, divenuto investigatore privato senza licenza. Ha lasciato la polizia a causa di uno scontro a fuoco, in cui morì una bambina. La sua esistenza è divenuta tormento interiore. C’è l’alcol e la sua lotta per uscire dall’alcolismo. Ricorda, sotto certi aspetti, il Philip Marlowe di Raymond Chandler e di alcuni film del passato.

La preda perfetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La preda perfetta, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Liam Neeson: Matt Scudder

Dan Stevens: Kenny Kristo

Boyd Holbrook: Peter Kristo

David Harbour: Ray

Sebastian Roché: Yuri Landau

Mark Consuelos: Reuben Quintana

Ólafur Darri Ólafsson: James Loogan

Adam David Thompson: Albert

Brian “Astro” Bradley: TJ

Laura Eveliina Birn: la moglie

Streaming e tv

Dove vedere La preda perfetta in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 1 ottobre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.