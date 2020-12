Il commissario Montalbano – La piramide di fango streaming e tv: dove vederlo

Stasera (1 dicembre 2020) in tv, alle ore 21,25 su Rai 1, va in onda Il commissario Montalbano – La piramide di fango, film con protagonista Luca Zingaretti nei panni del Commissario più amato dagli italiani nato dalla penna di Andrea Camilleri. Ma dove sarà possibile vedere La piramide di fango de Il commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sull’episodio in onda oggi in replica.

In tv

Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – martedì 1 dicembre 2020 – alle ore 21,25 in chiaro – gratis – su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre).

La piramide di fango streaming live de Il commissario Montalbano

Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Trama

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming l’episodio La piramide di fango de Il commissario Montalbano, ma cosa succederà stasera? Qual è la trama? Ecco un breve riassunto: il corpo senza vita di un uomo viene trovato nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Si tratta di Gerardo Nicotra, contabile della stessa impresa edile, del cantiere in cui è morto. Il commissario prova subito a mettersi in contatto con la moglie tedesca Inge, ma anche di lei non si trova alcuna traccia.

