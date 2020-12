Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: trama, cast e streaming

Questa sera, martedì 1 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il Commissario Montalbano con l’episodio “La piramide di fango”, già trasmesso nel marzo 2016 con grandissimi ascolti. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni sull’episodio.

Trama

Il corpo senza vita di un uomo viene trovato nel cantiere dove viene costruita la nuova condotta idrica di Vigata. Il commissario, notando che l’uomo era in canottiera e mutande, intuisce subito che la vittima deve essere stata sorpresa dal suo assassino nella notte mentre dormiva, e che per questo motivo doveva abitare nelle vicinanze. Montalbano e il fedele Fazio si mettono a controllare le case e, dopo una breve ricerca, trovano la sua abitazione. Si tratta di Gerardo Nicotra, contabile della stessa impresa edile, del cantiere in cui è morto. Il commissario prova subito a mettersi in contatto con la moglie tedesca Inge, ma anche di lei non si trova alcuna traccia. Nel frattempo, la giornalista Lucia Gambardella, che da anni si batte contro gli appalti truccati a Vigata, informa il commissario che il suo informatore, un certo Saverio Piscopo, è stato quasi assassinato, perché voleva denunciare un enorme giro di malaffare e corruzione tra le varie imprese edili delle provincia. Montalbano, dopo essersi fatto carico della sicurezza di Piscopo, continua a indagare sulla vita di Nicotra.

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango: il cast

Abbiamo visto la trama dell’episodio “La piramide di fango” de Il Commissario Montalbano, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Zingaretti: Salvo Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Giuseppe Fazio

Angelo Russo: Agatino Catarella

Isabell Sollman: Ingrid Sjöström

Davide Lo Verde: Galluzzo

Marcello Perracchio: Dr. Pasquano

Roberto Nobile: Nicolò Zito

Nell’episodio di oggi, 1 dicembre 2020, de Il Commissario Montalbano dal titolo “La piramide di fango” anche:

Sonia Bergamasco: Livia Burlando

Teresa Mannino: Lucia Gambardella

Ubaldo Lo Presti: PM Jacono

Mimmo Mignemi: Ignazio Nicotra

Tony Laudadio: Emilio Rosales

Federico Benvenuti: Gerlando Nicotra

Yuliya Mayarchuk: Inge Schneider

Massimo Spata: Micheletto

Streaming e tv

Dove vedere “La piramide di fango” de Il Commissario Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 1 dicembre 2020 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

