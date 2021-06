La partita – Napoli-Resto d’Italia: come donare, numero utile

Stasera, mercoledì 2 giugno 2021, alle ore 21,15 su Rai 2 va in onda La partita – Napoli-Resto d’Italia, evento a scopo benefico in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli che vedrà la Nazionale di calcio Attori festeggiare il 50esimo Anniversario dalla fondazione e sfidare in campo un team di grandi tifosi partenopei. Tutto per una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children. Ma come si fa a donare durante l’evento La Partita – Napoli-Resto d’Italia? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Si può donare tramite sms o chiamata da rete fissa al 45533. I progetti sono volti a garantire a tantissimi bimbi nel mondo educazione, cibo e cure. A causa della pandemia, infatti, circa 10 milioni di minori a livello globale, rischiano di non fare mai più ritorno a scuola, in particolare i più vulnerabili, come le bambine, i minori con disabilità, i rifugiati e i bambini che vivono in aree di conflitto. Per molti di loro, non andare a scuola significa anche non poter beneficiare dell’unico pasto completo al giorno e di essere esposti al rischio di abusi e sfruttamento.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto come donare durante La Partita – Napoli-Resto d’Italia, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento benefico sarà visibile in chiaro – gratis – su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.