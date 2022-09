La partita del Cuore 2022, come donare: il numero per sms e chiamate

La partita del Cuore 2022, come donare: qual è il numero per sms e chiamate

Come donare per La partita del Cuore 2022? Qual è il numero degli sms? Oggi, 7 settembre 2022, su Rai 2 da Monza va in scena il tradizionale match di beneficienza giunto alla sua 31esima edizione. Appuntamento alle 21.15, con la conduzione di Simona Ventura. Si affronteranno la Nazionale Cantanti, allenata da Sandro Giacobbe, con in campo Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, Francesco Totti, Gabriel Omar Batistuta, Alessandro Cattelan, Sangiovanni, Rkomi, Ubaldo Pantani, Paolo Vallesi, Bugo, Boosta, Moreno e ZW Jacksone, e il Charity Team 45527, guidato da Stefano Mei, che schiera Stefano Domenicali, Marco Melandri, Fabio Galante, Pecco Bagnaia, Luca Marini, Junior Cally, Pierpaolo Pretelli, Toni Cairoli, Marco Simone, Dj Ringo, Fabio Aru, Nicola Bartolini e Aldo Baglio. Ma come donare? Qual è il numero dell’sms? Ecco tutte le informazioni.

Come donare

Tutto il ricavato dell’evento, frutto della vendita dei 16mila biglietti disponibili e delle donazioni da rete fissa e mobile al numero 45527, che è possibile effettuare fino al 18 settembre, sarà a sostegno delle persone con Alzheimer del Paese Ritrovato de “La Meridiana Società Cooperativa Sociale” e in favore dei bambini del “Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino”. È possibile donare 2 Euro per ciascun SMS inviato al numero 45527 da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce, Tiscali oppure donando 5 o 10 Euro da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb e Tiscali, 5 Euro per le chiamate da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile.

Streaming e tv

Dove vedere la Partita del Cuore 2022? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 7 settembre 2022, dalle ore 21.15 con la conduzione di Simona Ventura. Rai 2 è disponibile al tasto 2 del digitale terrestre, 102 del decoder Sky. Se non siete a casa, potete seguire il match in streaming su RaiPlay.