La partita del cuore 2021 streaming e diretta tv: dove vedere il match

Stasera, martedì 25 maggio 2021, alle ore 20,45 su Canale 5 va in onda “La partita del cuore – 30esima edizione”. All’Allianz Stadium di Torino a sfidarsi a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L’evento, condotto da Federica Panicucci, sarà in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Dove vedere La partita del cuore 2021 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

L’evento, come detto, andrà in onda stasera – 25 maggio – alle ore 20,45 su Canale 5 (quinto canale o 505 – versione HD – del digitale terrestre).

La partita del cuore 2021 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e sul sito Sportmediaset.it.

Beneficenza: come donare, il numero utile

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La partita del cuore 2021, ma come donare? Qual è il numero utile? Il numero solidale 45527 è già attivo. Fino al 3 giugno sarà possibile sostenere La Partita del Cuore e la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro donando 2 euro per ciascun sms inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, Poste Mobile, Coop Voce e Tiscali. Chiamando lo stesso numero da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali, si possono donare 5 o 10 euro. Chiamando da rete fissa TWT, Convergenze, Poste Mobile si possono donare 5 euro. La sera del 25 maggio sarà possibile seguire la sfida tra la Nazionale Cantanti e i Campioni per la Ricerca anche in diretta sulle frequenze della radio ufficiale della Partita del Cuore: Radio 105, su Radio 105 Tv e attraverso tutti i canali social.