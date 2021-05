A che ora inizia La partita del cuore 2021: l’orario del match su Canale 5

A che ora inizia La partita del cuore 2021, in programma oggi – 25 maggio – all’Allianz Stadium di Torino e in onda su Canale 5? Il collegamento è previsto intorno alle ore 20,45 (per l’esattezza 20,49). La messa in onda è prevista fino alle ore 23,42. La durata dell’evento sarà quindi di circa 3 ore. A sfidarsi a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. L’evento, condotto da Federica Panicucci, avrà la telecronaca di Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi che, a bordo campo, raccoglierà a caldo le dichiarazioni dei giocatori.

In tribuna alcuni prestigiosi ospiti a sorpresa commenteranno le varie fasi del match. Tra i Campioni per la Ricerca, oltre al capitano Andrea Agnelli, scenderanno in campo tra gli altri: John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e moltissimi altri. La Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, schiererà tra gli altri, Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random con i rinforzi di Maicon (ex Inter), Dida (ex Milan), Ribery (Fiorentina) e moltissimi altri, in una staffetta di solidarietà tra continue sorprese.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia La partita del cuore 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda stasera – 25 maggio – alle ore 20,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it e sul sito Sportmediaset.it.