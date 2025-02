La nuova stella di Broadway: il testo della canzone (cover) di Rkomi e Francesca Michielin a Sanremo 2025

Qual è il testo di La nuova stella di Broadway, la canzone (cover) cantata da Rkomi e Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2025? Ecco le parole del brano:

Lui era un businessman con un’idea in testa

Lei ballerina di jazz

Leggeva William Blake vicino a una finestra

Lui beveva caffè

Guardando quelle gambe muoversi pensò: “È una stella!”

Pensava a Fred Astaire

E chi non ha mai visto nascere una Dea

E chi non ha mai visto nascere una Dea

Non lo sa che cos’è la felicità

Lui, garofano rosso e parole

Una vecchia Cabriolet

Lei, vestita come la Rogers

Fulmini e saette lassù

Nel cielo blu, il loro nome

Argento fra le stelle

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…

Lui si svegliò senza lei, nudo nella tempesta

Là fuori Union Square

Entrava luce al neon dal vetro di una finestra

L’odore del caffè

Guardando quelle gambe muoversi pensò: “È una stella!”

Pensava a Fred Astaire

E chi non ha mai visto nascere una Dea

Non lo sa che cos’è la felicità

Lui, garofano rosso e parole

Una vecchia Cabriolet

Lei, vestita come la Rogers

Fulmini e saette lassù

Nel cielo blu, il loro nome

Argento fra le stelle

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di Broadway

New York, New York

È una scommessa d’amore

Tu chiamami e ti vestirò

Come una stella di…

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di La nuova stella di Broadway, la canzone (cover) di Rkomi e Francesca Michielin, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2025 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dall’11 al 15 febbraio 2024 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2025 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.