La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, domenica 8 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la terza puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sumru, intrappolata nella casa di campagna in fiamme, è gravemente intossicata dal fumo. Nonostante le difficoltà, Nuh riesce a salvarla, portandola fuori dalla casa. Tuttavia, Nuh stesso è colpito dal fumo e rischia la vita. Dopo l’incendio, l’attenzione si sposta su come Nuh e Melek abbiano agito come veri eroi, salvando la vita di Sumru e Nihayet. Mentre Sumru si riprende, la famiglia si unisce nel riconoscere il sacrificio e il coraggio di Nuh, che ha messo in pericolo la sua vita per salvare un’altra persona. C’è una riflessione sulla fortuna e sul destino, con alcuni personaggi che esprimono un senso di gratitudine profonda, quasi come se Melek e Nuh fossero stati inviati dal cielo per proteggere la famiglia. Intanto Tahsin, ora un uomo di successo, ritorna per confrontarsi con il passato e regolare i conti con i Sansalan.

Nuh viene dimesso dall’ospedale e riceve una proposta di lavoro da Samet Sansalan, suscitando l’interesse di Tahsin, che è determinato ad acquisire una proprietà della famiglia Sansalan, convinto che il denaro possa ottenere qualsiasi cosa. Nel frattempo, Cihan offre un passaggio a Melek e cerca di passare del tempo con lei, ma Melek lo mette in difficoltà ricordandogli il suo fidanzamento con Sevilay. Cihan si mostra turbato e l’anziana Naime lo incoraggia a inseguire il suo vero amore. Nel frattempo, Sumru è in preda alla disperazione e si sfoga tra le lacrime, mentre Canan e Esma sono impegnate nei preparativi per il matrimonio di Sevilay, scambiandosi battute e commenti su abiti da sposa. Nihayet si lamenta per il dolore alla caviglia e riceve le cure di Melek, che dimostra ancora una volta la sua gentilezza. Sumru appare stanca e turbata dopo l’incendio, e Melek le offre un massaggio per alleviare lo stress, ma Sumru rifiuta.

Il caos esplode a villa Sansalan: un malinteso con gli ospiti americani rischia di mandare in fumo un accordo milionario, facendo precipitare la famiglia in una crisi economica senza precedenti. Samet, disperato, spinge Cihan a un matrimonio forzato con Sevilay per salvare il patrimonio, ma i sentimenti tra i due sono inesistenti e la tensione sale. Intanto, Hikmet inizia a uscire con il misterioso Tahsin, senza sapere che lui nasconde un antico rancore. Mentre nuovi legami si intrecciano e vecchi segreti riaffiorano, Nuh – l’eroe dell’incendio – entra ufficialmente nella famiglia come autista personale di Sumru, suscitando sospetti e malumori. Tra menzogne, giochi di potere e scelte forzate, il destino dei Sansalan sembra sempre più incerto.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 8 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.