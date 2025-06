La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, domenica 15 giugno 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Mentre la famiglia Sansalan è immersa nei preparativi per la cerimonia dell’hennè, tensioni e segreti non risolti sono pronti a esplodere. Harika organizza una festa sfarzosa con una sorpresa che umilia pubblicamente Sevilay, scatenando il caos. Nel frattempo, Nuh e Melek premono su Sumru affinché riveli la verità a Samet: sono i suoi figli. La donna, dilaniata dal senso di colpa, crolla davanti alla madre e confessa. In un crescendo emotivo, Sevilay fugge, decisa a ricominciare lontano da tutto.

Cihan confessa il suo dolore per la perdita della madre e la solitudine interiore provocata da questa, mentre Melek condivide la sua simile esperienza. Sevilay, costretta al matrimonio combinato, fugge con l’aiuto di Nuh, scatenando il caos nella famiglia Sansalan. Samet e Hikmet cercano disperatamente di riportarla a casa, mentre emergono segreti familiari e manipolazioni. Sumru teme che la verità sul suo passato venga rivelata, e la tensione cresce attorno all’eredità e al destino della famiglia.

Hikmet ha un infarto e viene portata d’urgenza in ospedale, scatenando il panico tra i suoi familiari. Sumru cerca di mediare tra i suoi figli, Melek e Nuh, che la accusano di averli abbandonati. Sevilay si sente in colpa per la madre, e, tornata a casa, le promette che sposerà chi lei desidera. Cihan scopre che Esat ha sabotato un contratto milionario e lo minaccia. Nel frattempo, Samet e Cihan concludono un affare con Tahsin per accontentare delle top model ospiti nel loro albergo. Infine, Nuh scopre che l’infarto di Hikmet era solo una messinscena da lei e dal fratello Samet, per costringere Sevilay a tornare a casa e sposare Cihan.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 15 giugno 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.