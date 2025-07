La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) dell’ottava puntata

Questa sera, martedì 15 luglio 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’ottava puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Nel nuovo episodio in onda questa sera durante un duro confronto tra Esat e Nuh poiché il figlio di Smet si presenterà durante la festa furioso verso l’autista che lo ha abbandonato nel nulla. Esat cercherà così di far rivelare a Nuh la propria identità, che però preferirà tacere, lasciando rispondere Sumru, che però si sentirà male e sbatterà la testa finendo per essere ricoverata in terapia intensiva. I medici parleranno poi chiaro: il quadro clinico è critico e non promette nulla di buono.

Il ricovero di Smuru sconvolgerà così l’intera famiglia, portando i due fratelli, Nuh e Melek ad accorrere in ospedale per stare accanto alla madre, visibilmente preoccupati per le sue condizioni. Nonostante l’allarme iniziale, la situazione fisica della donna sembra poi stabilizzarsi.

Nel frattempo, Hikmet deciderà di recarsi da Aksu, dove scopre un segreto sconvolgente: Nuh e Melek non sono figli legittimi, ma nati da una relazione clandestina di Sumru. Una rivelazione che potrebbe distruggere la reputazione della donna. Hikmet deciderà di tenere per sé, almeno per il momento, il segreto, per aspettare il momento strategico.

Nel frattempo, inizia a lanciare frecciatine e allusioni velenose, anche in presenza di Samet, alimentando un clima sempre più carico di tensioni familiari. Intanto Cihan farà assumere Melek come sua assistente personale. La decisione però non sarà ben accolta da suo padre, che si opporrà fermamente alla presenza della ragazza nella vita professionale del figlio, creando nuove frizioni in una famiglia già profondamente spaccata.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – martedì 15 luglio 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.