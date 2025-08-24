Icona app
24 agosto 2025
Home » Spettacoli » TV
TV

La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 12esima puntata

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, domenica 24 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 12esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Sevilay ha appena scoperto di essere stata adottata e, piangendo, inveisce contro Cihan per averle mentito. Nihayet riceve la visita di Hikmet infuriata per il segreto che l’anziana donna ha rivelato a Sevilay. Sumru trova lavoro in un negozio di tappeti e può iniziare così a contribuire alle spese di mantenimento nella casetta dove ha trovato alloggio con sua madre ed Enise. Melek ha scoperto di essere incinta e non sa cosa fare.

Sevilay chiede a Hikmet, davanti a tutta la famiglia, chi siano i suoi veri genitori. A una battuta infelice di Esat su di lei, Cihan perde il controllo e dice alla sua famiglia che d’ora in poi sarà lui a prendere ogni decisione che riguarda tutti, e che non tollererà alcuna insubordinazione. Quando Cihan esce a fare un giro in macchina, Melek, appostata davanti casa sua, lo segue. Tra i due giovani ci sarà un confronto molto amaro. Entrambi sono addolorati e feriti dall’altro. Melek si ritrova disperata a fare i conti con la propria solitudine e con la gravidanza inattesa. In preda allo sconforto si ferma sul ciglio di una scarpata. A casa, quando capisce che la sorella è uscita e dopo aver sentito da Kadriye che Melek era molto triste quando è andata via, Nuh inizia a temere il peggio. Sevilay intanto decide di scappare di casa e raggiunge Nuh, dichiarandosi ormai disposta a fuggire con lui ovunque. Nuh, Sevilay e Melek allora lasciano casa di Tahsin.

Cihan porta via Sevilay mentre i suoi scagnozzi picchiano duramente Nuh. Una volta tornati alla villa, Cihan proibisce a tutti di aiutare Sevilay a mettersi in contatto con l’esterno, confinando la moglie nella villa. In pratica, Sevilay è sua prigioniera.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Ece Uslu: Sumru Sansalan
  • Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca
  • Aras Aydın: Nuh Çakirca
  • Leyla Tanlar: Sevilay
  • Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan
  • Burak Sergen: Samet Sansalan
  • Esra Dermancıoğlu: Hikmet
  • Işıl Yücesoy: Nihayet
  • Genco Özak: Esat Sansalan
  • Ferda Işıl: Sakine
  • Bülent Polat: Bünyamin
  • Gözde Cığacı: Canan
  • Derin İnce: Harika Sansalan
  • Ayşe Tunaboylu: Enise
  • Deniz Karabaş: Esma
  • İlker Aksum: Tahsin
  • Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 24 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
