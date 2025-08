La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) dell’11esima puntata

Questa sera, domenica 3 agosto 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda l’11esima puntata de La notte nel cuore, serie tv turca in onda in Turchia dal 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (trama)

Samet convoca la stampa e dichiara pubblicamente che sta divorziando dalla moglie, cosa che impedirà a Sumru di trovare lavoro nel settore alberghiero. Melek va a trovare Enise e incontra anche Sumru, che si dimostra molto affettuosa nei suoi riguardi, e Nihayet che invece le è sempre ostile. Tahsin chiede un incontro con Cihan e Samet, i due temono che Tahsin abbia saputo dei loro debiti e invece l’uomo rivela loro di aver saputo che Samet è guarito dal cancro già da due anni. Nihayet, furiosa per come è stata trattata da Hikmet, ferma Sevilay al mercato e le rivela che è stata adottata.

Nihayet rivela a Sevilay di essere stata adottata. Sevilay, sconvolta, prende un coltello e lo punta prima alla gola di Hikmet e poi alla gola di Samet. Hikmet, che vuole scoprire chi è stato a rivelare quelle informazioni a Sevilay e sospetta di Nihayet, si scaglia contro Esma per sapere dove si trovi la signora Nihayet. Sumru si reca al negozio di tappeti del signor Gürcan e gli chiede di essere assunta. Tahsin racconta a Nuh del suo passato difficile con sua madre. Melek scopre di essere incinta.

La notte nel cuore: il cast

Abbiamo visto la trama de La notte nel cuore, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ece Uslu: Sumru Sansalan

Hafsanur Sancaktutan: Melek Çakirca

Aras Aydın: Nuh Çakirca

Leyla Tanlar: Sevilay

Burak Tozkoparan: Cihan Sansalan

Burak Sergen: Samet Sansalan

Esra Dermancıoğlu: Hikmet

Işıl Yücesoy: Nihayet

Genco Özak: Esat Sansalan

Ferda Işıl: Sakine

Bülent Polat: Bünyamin

Gözde Cığacı: Canan

Derin İnce: Harika Sansalan

Ayşe Tunaboylu: Enise

Deniz Karabaş: Esma

İlker Aksum: Tahsin

Erkan Bektaş: Halil

Streaming e tv

Dove vedere La notte nel cuore in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera – domenica 3 agosto 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.