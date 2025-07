La notte del 12: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 24 luglio 2025, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda in prima visione il film La notte del 12, un giallo francese diretto da Dominik Moll, con Bastien Bouillon, Bouli Lanners e Théo Cholbi, atto dal libro 18.3. Une année à la PJ della giornalista Pauline Guéna. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Il film ruota attorno a un caso di omicidio, quello di Clara, di cui si occupa l’investigatore Yohan (Bastien Bouillon), di recente giunto a Grenoble come capo della polizia giudiziaria. Nonostante le accurate indagini e gli estenuanti interrogatori, l’uomo non riesce a risolvere il caso e a trovare l’assassino. È così che l’omicidio di Clara diventa una vera e propria ossessione per Yohan, intenzionato a capire a tutti i costi chi sia l’assassino della giovane e chiudere il caso.

Insieme al collega Marceau (Bouli Lanners), l’investigatore individua diversi sospettati, per lo più conoscenti della ragazza, ma le ricerche porteranno a galla anche molti dei segreti di quello che appare al di fuori come un paesino tranquillo, cosa che farà sorgere in Yohan altri dubbi su chi possa essere il colpevole. L’investigatore, però, è certo di un unico dato: il femminicidio è avvenuto la notte del 12…

La notte del 12: il cast

Protagonisti di questo avvincente giallo sono Bastien Bouillon, Bouli Lanners e Théo Cholbi. Vediamo insieme il cast completo.

Bastien Bouillon: cap. Yohan Vivès

Bouli Lanners: Marceau

Anouk Grinberg: giudice istruttore

Théo Cholbi: Willy

Johann Dionnet: Fred

Thibaut Evrard: Loïc

Julien Frison: Boris

Paul Jeanson: Jérôme

Mouna Soualem: Nadia

Pauline Serieys: Stéphanie “Nanie” Béguin

Streaming e tv

Dove vedere La notte del 12 in diretta tv e streaming? Appuntamento su Rai 3 questa sera, 24 luglio 2025, alle ore 21.30. Anche in streaming e on demand su Rai Play.