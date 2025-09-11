La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione: anticipazioni, cast

Questa sera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione, documentario diretto da Marco Spagnoli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast

Il racconto di un gruppo di lavoro unico che ha dato vita a un cinema senza precedenti in grado di influenzare diverse generazioni di spettatori, seguendo un grande leader, giovane come loro: Bernardo Bertolucci. Nel documentario sono presenti: Wim Wenders, Dario Argento, Bernardo Bertolucci, Marco Bellocchio, Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Adriana Asti, Volker Schlöndorff, Marisa Paredes, Stefania Casini, Pupi Avati, Daniele Luchetti, Jacopo Olmo Antinori, Tea Falco, David Grieco, Niccolò Ammaniti, Francesco Siciliano e Felice Laudadio.

Streaming e tv

Dove vedere La nostra magnifica ossessione – Bernardo Bertolucci e la sua generazione in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera, giovedì 11 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.