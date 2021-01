La musica che gira intorno streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La musica che gira intorno (il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati), il nuovo show di Fiorella Mannoia che vuole celebrare il ruolo della musica come colonna sonora della nostra vita attraverso canzoni e storie interpretate da lei e dai numerosi ospiti presenti in studio. Ma dove vedere La musica che gira intorno in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show di Fiorella Mannoia, come detto, va in onda in prima serata (ore 21,25) su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre).

La musica che gira intorno streaming

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà possibile vedere o rivedere la puntata grazie alla funzione on demand. Sulla piattaforma potrebbero essere pubblicate anche numerose pillole dello show.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming La musica che gira intorno, ma quante puntate sono previste? In tutto andranno in onda due puntate. Ecco la programmazione di Rai 1 (attenzione: potrebbe subire modifiche) dello show:

Prima puntata: venerdì 15 gennaio 2021, ore 21,25

Seconda puntata: venerdì 22 gennaio 2021, ore 21,25

Potrebbero interessarti The Good Doctor 4: le anticipazioni sulla prossima puntata, la terza La musica che gira intorno: anticipazioni, ospiti e scaletta della prima puntata La musica che gira intorno: gli ospiti dello show di Fiorella Mannoia