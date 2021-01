La musica che gira intorno: il testo della canzone di Ivano Fossati

La musica che gira intorno non è “solo” il titolo dello show di Fiorella Mannoia, ma anche il titolo di una delle più belle canzoni di Ivano Fossati. Il brano, pubblicato nel 1983 come singolo tratto dall’album Le città di frontiera, nel 1994 è stato interpretato da Mia Martini che lo ha inserito nell’album La musica che mi gira intorno, l’ultimo prima della sua scomparsa. Il 23 gennaio 2012 Fossati, durante lo speciale di Che tempo che fa interamente dedicato a lui, ha cantanto “La musica che gira intorno” in trio con Zucchero e Fiorella Mannoia. Ma qual è il testo? Eccolo:

Per niente facili uomini così poco allineati li puoi

Chiamare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati

Per niente facili uomini sempre allineati li puoi

Pensare nelle strade di ieri se non saranno rientrati

Sarà possibile sì incontrarli in aereo avranno

Mani e avranno faccia di chi non fa per niente sul serio

Perché l’America così come Roma gli fa paura e il Medio

Oriente che qui da noi riscuote nessuna fortuna

Sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro

Sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo

Nella testa un maledetto muro

Ma uno che tiene i suoi anni al guinzaglio e che si

Ferma ancora ad ogni lampione

O fa una musica senza futuro o non ha capito mai nessuna lezione

Sarà che l’anima della gente funziona dappertutto come qui

Sarà che l’anima della gente non ha imparato a dire ancora un solo sì

Sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro

Sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo

Nella testa un maledetto muro

Per niente facili uomini così poco allineati li puoi

Cercare ai numeri di ieri se nella notte non li avranno cambiati

Per niente facili uomini poco affezionati li puoi

Tenere tra i pensieri di ieri se non ci avranno scordati

Sarà la musica che gira intorno quella che non ha futuro

Sarà la musica che gira intorno saremo noi che abbiamo

Nella testa un maledetto muro

Audio

Abbiamo visto il testo de La musica che gira intorno di Ivano Fossati, volete ascoltare la canzone? Ecco il video pubblicato su YouTube:

