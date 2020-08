La mummia: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 agosto 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La mummia (The Mummy), film del 2017 diretto da Alex Kurtzman, con protagonisti Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel 1127, alcuni cavalieri crociati seppelliscono un rubino egiziano all’interno della tomba di uno dei loro in Inghilterra. Ai giorni nostri, la tomba viene rinvenuta nei sotterranei di Londra da alcuni operai, e successivamente presa in custodia da una squadra guidata da un uomo misterioso. In un flashback risalente al Nuovo Regno, durante il pacifico regno di Menehptre, la principessa Ahmanet, sua figlia, è destinata a succedergli come sovrana dell’Antico Egitto. Le acque sono serene, ma la carambola si innesca quando una delle ancelle di Ahmanet dà alla luce un figlio maschio (che ora, secondo le leggi dell’Egitto, è il re). Determinata a rivendicare il trono per sé, Ahmanet vende la sua anima a Seth, il dio della morte, per aiutarlo a trasferire il suo spirito in una forma corporea attraverso un pugnale cerimoniale e governare insieme sull’Egitto. Dopo aver ucciso suo padre e suo fratello, Ahmanet tenta di sacrificare il suo amante per usarlo come involucro per Seth, ma viene catturata dai sacerdoti del padre e mummificata viva per l’eternità. Il suo sarcofago viene sepolto in Mesopotamia e sommerso in una piscina riempita di mercurio in modo che la sua forma mostruosa non possa sfuggire. Nell’odierno Iraq, il sergente Nick Morton e il caporale Chris Vail scoprono accidentalmente la tomba di Ahmanet dopo aver stabilito un attacco aereo su una roccaforte di insorti… Di seguito il trailer del film La mummia:

La mummia: il cast del film del 2017

Abbiamo visto la trama de La mummia, ma qual è il cast completo del film del 2017? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Nick Morton

Sofia Boutella: Ahmanet

Annabelle Wallis: Jenny Halsey

Russell Crowe: Dr. Henry Jekyll / Edward Hyde

Jake Johnson: caporale Chris Vail

Courtney B. Vance: colonnello Greenway

Marwan Kenzari: Malik

Javier Botet: Seth

Selva Rasalingam: re Menehptre

Dylan Smith: Lorenzo Montanari

Rez Kempton: Foreman

Chasty Ballesteros: Kira Lee

Streaming e tv

Dove vedere La mummia in tv e live streaming? Il film del 2017, come detto, va in onda oggi – 17 agosto 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

