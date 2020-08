La mossa del cavallo: la storia vera che ha ispirato Camilleri

Questa sera, 17 agosto 2020, su Rai 1 va in onda in replica “La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata”, il primo dei film ispirati ai romanzi storici di Andrea Camilleri. Opera che affonda le sue radici in un fatto di cronaca accaduto a Barrafranca, nell’Ottocento, con l’omicidio di un prete. Qual è la storia vera che ha ispirato Camilleri per La mossa del cavallo – C’era una volta Vigata? Di seguito tutte le informazioni. La vicenda legata all’omicidio di Andrea Vasapolli era stata annotata da Leopoldo Franchetti – politico, economista, studioso meridionalista e senatore del Regno d’Italia – durante la sua inchiesta sulle condizioni socio-economiche della Sicilia a cavallo tra Ottocento e Novecento. I fatti sono stati descritti con una lunga ricerca da Salvatore Vaiana, con il volume “Una storia siciliana tra Ottocento e Novecento” ed hanno ispirato il grande scrittore siciliano, “papà” del Commissario Montalbano.

La storia vera

Andrea Vasapolli faceva parte di una potente e ricca famiglia terriera e l’omicidio avvenne nel marzo del 1876 a Barrafranca (Enna). Ad ucciderlo fu Eugenio Vasapolli, cugino della vittima, ma la potente famiglia riuscì a depistare le indagini, facendo ricadere la colpa su un forestiero proveniente da Moncalieri (Torino): Francesco Costero. Questi, dopo aver sentito due spari di fucile a pallettoni, soccorse Andrea Vasapolli, che prima di morire fece il nome del cugino… Malgrado l’iniziale depistaggio e l’arresto di Costero, le indagini presero poi la giusta direzione ed Eugenio Vasapolli venne condannato a 15 anni di lavori forzati, al risarcimento dei danni (10mila lire) in favore delle parti civili e alle spese di liti. “Molti turisti – ha affermato qualche tempo fa il presidente della Pro Loco, Filippo Salvaggio – chiedono di visitare palazzo Vasapolli e i luoghi in cui accaddero le vicende narrate e rimangono attratti dalla storia delle bizzarre malefatte dei fratelli Vasapolli”.

Streaming e tv

Dove vedere La mossa del cavallo – C’era una volta vigata in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 17 agosto 2020, su Rai 1. Sarà possibile seguire il film anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

