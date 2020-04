La maledizione della prima luna, torna il primo film della saga dei Pirati dei Caraibi su Canale 5: trama, cast e streaming

Torna l’appuntamento con La maledizione della prima luna, il primo film dell’appassionante saga dei Pirati dei Caraibi che vede protagonista il versatile Johnny Depp. In questo primo film, dal quale prende vita poi tutta la storia, Jack Sparrow si affianca a William Turner ed Elizabeth Swann. In lingua originale il film s’intitola Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl, è uscito nelle sale nel 2003 ed è stato diretto da Gore Berbinski. Il film è stato anche candidato agli Oscar per cinue categrie e ha vinto un BAFTA per il miglior trucco.

Tra le curiosità del film, soffermiamoci sul personaggio di Johnny Depp: l’attore avrebbe voluto personalizzare ancor di più il suo personaggio, ma la Disney rifiutò le sue proposte. Ciò nonostante, la casa di produzione decise comunque di inserire molte delle sue improvvisazioni nella pellicola.

La maledizione della prima luna, la trama

La trama del primo film dei Pirati dei Caraibi introduce i protagonisti della vicenda: abbiamo il pirata nonché capitano Jack Sparro, il fabbro Will Turner e la figlia del governatore, Elizabeth Swann, che conquista il cuore di Will. Le loro vite s’intrecciano sullo sfondo del Port Royal. Will è segretamente innamorato di Elizabeth che, anni prima, lo aveva salvato da morte certa in mare. Lei, però, è già promessa in sposa con il commodoro James Norrington, nonostante covi profondi sentimenti per il fabbro. Elizabeth non è stata sincera con lui: dopo averlo salvato, la ragazza si è impossessata del suo medaglione d’oro, perché convinta che se suo padre l’avesse visto l’avrebbe accusato di essere un pirata e l’avrebbe condannato a morte.

Nel giorno della sua investitura ufficiale, Norrington propone ad Elizabeth di sposarla ma lei perde i sensi e cade da una scogliera finendo in mare. A salvarla è il pirata Sparrow, arrivato nel villaggio per acquistare una nave con la quale partire all’avventura. Quando però Elizabeth cade in acqua, il medaglione di Will che porta al collo funge da richiamo per la ciurma della Perla Nera, la nave pirata guidata dal capitano Barbarossa, nemico di Sparrow. Il pirata rapisce Elizabeth, convinto di aver finalmente scovato l’erede di Sputafuoco. A quel punto, Will e Jack si alleano per raggiungere i pirati e salvare la donzella.

La maledizione della prima luna, il cast

Chi vediamo nel cast de La maledizione della prima luna? Partiamo dai tre personaggi principali: Johnny Depp, che interpreta l’eccentrico pirata Jack Sparrow, poi Orlando Bloom che interpreta il coraggioso Will Turner e Keira Knightley che interpreta invece Elizabeth.

Al loro fianco vediamo Jack Davenport che interpreta James Norrington, Jonathan Pryce che interpreta Weatherby Swann, Geoffrey Rush che interpreta Hector Barbarossa, Lee Arenberg che interpreta Pintel, Mackenzie Crook che interpreta Ragetti e Damian O’Hare che è Gillette.

Completano il cast Greg Ellis, Dustin Seavy, Christian Martin, Vince Lozano, Ben Wilson, Antonio Valentino, Lauren Maher, Sam Roberts, Martin Klebba, Brye Cooper, Mike Babcock, Owen Finnegan, Ian McIntyre.

La maledizione della prima luna, dove vedere il film: tv e streaming Ma dove vedere La maledizione della prima luna? Il film va in onda su Canale 5 giovedì 2 aprile alle ore 21:20. Il canale Mediaset è disponibile al tasto cinque del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming, tramite smartphone pc e tablet, può collegarsi a MediasetPlay, la piattaforma che mette a disposizione dell’utente tutti i contenuti che vanno in onda in tv.