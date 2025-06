La guerra di domani: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 4 giugno 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La guerra di domani (The Tomorrow War), film del 2021 diretto da Chris McKay. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel dicembre 2022, Dan Forester, un insegnante di biologia ed ex Berretto Verde, non riesce ad essere assunto a un prestigioso centro di ricerca. Durante la trasmissione della finale dei Mondiali di calcio, si apre in mezzo al campo un varco temporale da cui fuoriescono dei soldati provenienti dall’anno 2051, che lanciano in diretta internazionale un avvertimento: l’umanità, nel futuro dal quale provengono, è sull’orlo dell’estinzione a causa di una guerra contro invasori alieni. Questi ultimi arriveranno sulla Terra nel novembre 2048 e uccideranno il 99,99% della popolazione globale entro tre anni (si dice che i sopravvissuti ammontano a circa mezzo milione di individui). Per cercare di scongiurare la minaccia, forze armate di tutto il mondo vengono inviate nel futuro tramite una tecnologia denominata “cronotrasporto” per un servizio di sette giorni, sebbene solo il 30% sopravviva, causando proteste e rivolte. La guerra diventa ormai un argomento quotidiano e i vari governi mettono da parte le divergenze promettendo una notevole somma a chi si arruola, sia in caso riesca tornare o come risarcimento alle famiglie.

La guerra di domani: il cast

Abbiamo visto la trama de La guerra di domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Chris Pratt: Dan Forester

Yvonne Strahovski: col. Muri Forester / Romeo Command

J. K. Simmons: James Forester

Betty Gilpin: Emmy Forester

Sam Richardson: Charlie

Jasmine Mathews: tenente Hart

Edwin Hodge: Dorian

Ryan Kiera Armstrong: Muri Forester bambina

Keith Powers: maggiore Greenwood

Mary Lynn Rajskub: Norah

Mike Mitchell: Cowan

Jared Shaw: Tank

Alexis Louder: Diablo

Rose Bianco: Rose

Seychelle Gabriel: sergente Diaz

Alan Trong: tenente Tran

Chibuikem Uche: tenente Ikemba

Streaming e tv

Dove vedere La guerra di domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 4 giugno 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.