La Grande Storia: stasera 11 agosto su Rai 3 con Paolo Mieli, Hitler: la lunga fine

Questa sera, giovedì 11 agosto 2022, va in onda su Rai 3 una puntata in replica di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento di stasera si intitola “Hitler: la lunga fine”. Appuntamento questa sera dalle 21.20 su Rai 3.

Anticipazioni

La puntata in onda stasera – giovedì 11 agosto 2022 – si intitola “Hitler: la lunga fine”. Si approfondisce l’ultimo anno del Terzo Reich: gli ultimi undici mesi di combattimento, interminabili e decisivi, che dopo lo sbarco in Normandia saranno ancora necessari agli Alleati per sconfiggere Hitler e vincere la Seconda Guerra Mondiale in Europa. Nel giugno 1944 le truppe anglo-americane sbarcano sulla “fortezza Europa” e in poco tempo liberano Parigi, mentre l’Armata Rossa avanza in modo travolgente lungo i 2400 chilometri del fronte orientale.

La Germania nazista è nella morsa, molti pensano che entro dicembre la guerra sarà finita. Invece Hitler, dal suo bunker, ordina di resistere a ogni costo, fino all’ultimo uomo. Saranno dunque necessari ancora lunghi mesi di battaglie terribili e di crimini di guerra efferati, di paure e di speranze, fino alla decisiva conquista di Berlino, nel maggio 1945.

Streaming e tv

Dove vedere La grande storia in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – 11 agosto 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.