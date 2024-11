La furia dei titani: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 25 novembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La furia dei titani (Wrath of the Titans), film del 2012 diretto da Jonathan Liebesman, sequel di Scontro tra titani del 2010. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film inizia con Zeus che spiega che, a séguito delle gesta di suo figlio Perseo, gli uomini hanno smesso di pregare gli dèi e che, con la graduale perdita dei loro poteri, ogni loro atto compiuto nei millenni precedenti sta andando incontro a un lento ed inesorabile disfacimento. Ecco ciò che sta accadendo alle mura del Tartaro, la prigione in cui sono rinchiusi i titani e altri mostri mitologici.

Dieci anni dopo la sconfitta del mostruoso Kraken, Perseo tenta di vivere una vita più tranquilla in un villaggio di pescatori, crescendo da solo il figlio di dieci anni, Elios, avuto con l’amata Io, che tempo prima è morta. Una sera però Zeus si reca dal figlio e lo informa che, a causa della cessazione delle preghiere degli uomini a favore degli dèi, il potere di questi ultimi sta vacillando e che ciò comporta la distruzione delle loro opere, compreso il Tartaro. Per questa ragione Zeus chiede a Perseo il suo aiuto: il re degli dèi deve infatti recarsi in tale luogo per incontrare Ade insieme a Poseidone e Ares e, pur essendo accompagnato dal dio del mare e dal dio della guerra, desidererebbe ricevere anche il supporto del semidio: quest’ultimo però rifiuta e Zeus è costretto a recarsi nel Tartaro da solo, dando però comunque al figlio mortale, per mezzo di un sogno, un assaggio di ciò che li aspetta una volta che la prigione sarà distrutta.

Nel Tartaro il padre degli dèi incontra Poseidone e Ares e poco dopo i tre raggiungono Ade, il quale però, anziché accettare di collaborare, attacca i fratelli i quali vengono attaccati a tradimento dal dio della guerra, che si accanisce sul padre stordendolo, mentre Poseidone, gravemente ferito, viene costretto alla fuga. Fatto prigioniero Zeus, Ade libera alcune chimere sulla Terra, e una di esse attacca il villaggio di Perseo, il quale, dopo averla sconfitta, si reca con Elios al tempio degli dèi per comunicare col padre. Qui trova invece lo zio Poseidone che gli comunica la situazione e gli chiede di liberare Zeus con l’aiuto di suo figlio, il semidio Agenore, che lo avrebbe dovuto condurre dal “dio caduto”. Dopodiché il dio muore davanti al nipote consegnandogli il proprio tridente.

La furia dei titani: il cast

Abbiamo visto la trama de La furia dei titani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sam Worthington: Perseo

Liam Neeson: Zeus

Ralph Fiennes: Ade

Danny Huston: Poseidone

Rosamund Pike: Andromeda

Édgar Ramírez: Ares

Bill Nighy: Efesto

Toby Kebbell: Agenore

John Bell: Elios

Lily James: Korrina

Alejandro Naranjo: Mantius

Freddy Drabble: Apollo

Kathryn Carpenter: Atena

Streaming e tv

Dove vedere La furia dei titani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 25 novembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.