La fredda luce del giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, giovedì 29 maggio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda La fredda luce del giorno (The Cold Light of Day), film del 2012 diretto da Mabrouk El Mechri e interpretato da Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Will Shaw è un giovane consulente finanziario di San Francisco in partenza per la Spagna, dove lo aspettano i genitori e il fratello per trascorrere assieme una vacanza in barca lungo la Costa Brava. Non si prospettano tuttavia delle ferie particolarmente lunghe e serene per lui, angosciato dal fatto che la sua compagnia è sull’orlo della bancarotta e che dovrà presto far ritorno a lavoro. Durante una traversata in mare, continuamente distratto dalle chiamate che arrivano da oltre oceano, si allontana dalla barca dei genitori per ritrovare la calma. Al suo ritorno, la sua famiglia sembra scomparsa, vittima di un intrigo internazionale che arriva a coinvolgere servizi segreti, ipotetici terroristi e doppie identità.

La fredda luce del giorno: il cast

Abbiamo visto la trama de La fredda luce del giorno, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Henry Cavill: Will Shaw

Verónica Echegui: Lucia

Bruce Willis: Martin Shaw

Sigourney Weaver: Jean Carrack

Joseph Mawle: Gorman

Caroline Goodall: Laurie Shaw

Rafi Gavron: Josh

Emma Hamilton: Dara

Michael Budd: Esmael

Roschdy Zem: Zahir

Óscar Jaenada: Maximo

Joe Dixon: Dixon

Jim Piddock: Meckler

Colm Meaney: Mandler

Streaming e tv

Dove vedere La fredda luce del giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 29 maggio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.