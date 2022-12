La fortuna di Laura: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, giovedì 22 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda La fortuna di Laura, film del ciclo “Purché finisca bene” diretto da Alessandro Angelini (regista della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”) con Lucrezia Lante Della Rovere. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Laura Trabacchi è un’arredatrice di successo che ha cresciuto da sola la figlia Emma, viziandola e mandandola a studiare all’estero. Quando la relazione con il marito della sua cliente più importante viene scoperta, in un istante Laura perde la casa, la reputazione e il lavoro. Ad aiutarla è la sua ex domestica Agnese Santini, che la ospita a casa sua dove già vive suo fratello Fabrizio dopo la separazione. Dopo un piccolo incidente di Agnese, Laura le propone di sostituirla nel lavoro di colf, così la donna potrà dedicarsi al nipote Nicola. Pulendo le case dei suoi ex “amici”, le stesse che ha arredato, Laura rivede la sua scala di valori, trova il coraggio di avere un rapporto sincero con sua figlia e scopre l’amore.

La fortuna di Laura: il cast del film

Abbiamo visto la trama di La fortuna di Laura, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lucrezia Lante della Rovere: Laura Trabacchi

Andrea Pennacchi: Fabrizio

Emanuela Grimalda: Agnese Santini

Ilaria Rossi: Emma

Sara Cianfriglia: Elettra

Astra Lanz: Anna Furlan

Roberto Zibetti: Giorgio Furlan

Daniele Molino: Teresio

Pia Engleberth: signora Murai

Quante puntate

Quante puntate sono previste per La fortuna di Laura su Rai 1? Ve lo diciamo subito: essendo un film tutto andrà in onda in un’unica puntata, stasera – giovedì 22 dicembre 2022 – dalle ore 21,25 alle ore 23,40. La durata complessiva, pause pubblicitarie incluse, sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti.

Streaming e tv

Dove vedere La fortuna di Laura in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 dicembre 2022 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.