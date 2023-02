La fine: il testo della canzone cantata da Lazza con Emma e Laura Marzadori a Sanremo 2023

Qual è il testo della canzone La fine cantata da Lazza con Emma e Laura Marzadori durante la serata cover (la quarta) del Festival di Sanremo 2023 in onda stasera, venerdì 10 febbraio? Di seguito tutte le parole del brano:

Chiedo scusa a chi ho tradito

E affanculo ogni nemico

Che io vinca o che io perda

È sempre la stesssa merda

E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta

Questa vita ha conquistato me e io l’ho conquistata

“Questa vita”, ha detto mia madre, “figlio mio, va vissuta”

“Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa”

Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca

E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca

Non ce l’ho mai fatta, ho sempre incassato

E sempre incazzato fino a perdere il fiato

Arriverà la fine, ma non sarà la fine

E come ogni volta ad aspettare e fare mille file

Con il tuo numero in mano e su di te un primo piano

Come un bel film che purtroppo non guarderà nessuno

Io non lo so chi sono e mi spaventa scoprirlo

Guardo il mio volto allo specchio, ma non saprei disegnarlo

Come ti parlo, parlo da sempre della mia stessa vita

Non posso rifarlo e raccontarlo è una gran fatica

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato

Facile e dolce perché amaro come il passato

Tutto questo, mi ha cambiato

E mi son fatto rubare, forse gli anni migliori

Dalle mie paranoie e dai mille errori

Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto

Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto

“Io ti salvo stavolta come l’ultima volta”

Quante ne vorrei fare, ma poi rimango fermo

Guardo la vita in foto, è già arrivato un altro inverno

Non cambio mai, su questo mai, distruggo tutto sempre

Se vi ho deluso, a chieder scusa non servirà a niente

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Vorrei che fosse oggi in un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

In un attimo già domani

Per reiniziare, per stravolgere tutti i miei piani

Perché sarà migliore e io sarò migliore

Come un bel film che lascia tutti senza parole

Streaming e tv

Abbiamo visto il testo di La fine, ma dove vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta tv e live streaming? Le cinque serate della kermesse canora andranno in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 in prima serata tv (ore 20,30 circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire l’evento anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno recuperare sia la puntata sia le clip grazie alla funzione on demand. Il Festival di Sanremo 2023 sarà, ovviamente, trasmesso in diretta anche via radio su Rai Radio 2.