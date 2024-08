La figlia del generale: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda La figlia del generale (The General’s Daughter), film del 1999 diretto da Simon West, tratto dall’omonimo romanzo del 1992 di Nelson DeMille. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Paul Brenner, veterano della guerra del Vietnam e sottufficiale del CID che ora opera sotto il falso nome di Frank White come sergente maggiore dei Marines, viene incaricato dall’amico e colonnello William Kent di investigare su un traffico di armi nella base di Fort MacCallum in Georgia. Contemporaneamente, all’interno della base, viene scoperto il cadavere del capitano Elizabeth Campbell, docente di guerra psicologica e figlia del generale Joseph Campbell, prossimo alla pensione e in corsa per la carica di vicepresidente degli Stati Uniti.

Il corpo della ragazza, nudo e legato, fa pensare a uno stupro, e, in ragione di questo, Paul, al quale viene immediatamente affidata l’indagine, viene affiancato dalla collega e sua ex amante Sarah Sunhill, psicologa dell’esercito, specializzata in casi di violenza sessuale. I due, con la collaborazione di Kent, hanno 48 ore di tempo prima che l’FBI assuma il caso e l’attendente del generale, il colonnello Fowler, ordina loro di comunicargli il nome di qualunque persona intendano arrestare, prima di trasmetterlo all’autorità federale.

Durante la perquisizione della casa di Elizabeth vengono scoperti molti oggetti sadomaso e alcune videocassette, che mostrano la ragazza sottomettere alcuni uomini mascherati. Paul e Sarah, contrariamente a quanto previsto dalla legge, decidono di trattenere il tutto e di trasportarlo alla base ma, mentre Paul sta portando via le videocassette, viene aggredito alle spalle da un uomo che le trafuga. Successivamente anche Sarah subisce un’aggressione da parte di alcuni soldati incappucciati, che tentano di indurla a non investigare sui militari.

L’autopsia sul corpo di Elizabeth stabilisce la morte per strangolamento ed esclude lo stupro; i sospetti sembrano cadere sul colonnello Robert Moore, diretto superiore di Elizabeth e suo psicologo, dopo che sono state rilevate le sue impronte digitali sulla piastrina della ragazza. Il colonnello Moore, che nel frattempo è stato rilasciato da Kent e posto agli arresti domiciliari, viene ritrovato suicida con un colpo di pistola, mentre il capitano Jake Elby, componente dello staff del generale, identificato come uno degli aggressori di Sarah, riferisce a lei e a Paul di un difficile rapporto tra Elizabeth ed il padre e che l’anomala vita sessuale della donna era la causa di questo, tesi confermata dal colonnello Donald Slesinger, psicologo dell’accademia di West Point, il quale riferisce loro che, alla fine del primo anno di accademia, durante un’esercitazione Elizabeth era stata violentata da alcuni cadetti, dopo essere stata legata a terra con dei picchetti da tenda.

La figlia del generale: il cast

Abbiamo visto la trama de La figlia del generale, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: warrant officer Paul Brenner

Madeleine Stowe: warrant officer Sara Sunhill

James Cromwell: generale Joseph Campbell

Timothy Hutton: colonnello William Kent

Leslie Stefanson: capitano Elizabeth Campbell

James Woods: colonnello Robert Moore

Boyd Kestner: capitano Jake Elby

Daniel von Bargen: sceriffo Yardley

Chris Snyder: vicesceriffo Wes Yardley

Clarence Williams III: colonnello George Fowler

Mark Boone Junior: sergente Dalbert Elkins

John Beasley: colonnello Donald Slesinger

Brad Beyer: capitano Bransford

John Benjamin Hickey: capitano Goodson

John Frankenheimer: generale Sonnenberg

Michael Swiney: sergente

Brent Miller: soldato nello spogliatoio

Streaming e tv

Dove vedere La figlia del generale in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 22 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.